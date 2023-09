En Rafaela, ADIMRA analizó la coyuntura de la industria metalúrgica de la región

Con una importante participación de empresarios de la ciudad y la región, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) realizó entre jueves y viernes un encuentro en Rafaela con el objetivo de abordar los principales temas de la agenda sectorial. Con la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) como entidad anfitriona, los dirigentes efectuaron visitas a distintas empresas y se constituyeron en "asamblea" y en formato taller para evaluar distintos ejes o problemas de la coyuntura, como el de las restricción a las importaciones o el pago del bono a trabajadores recientemente dispuesto por el Gobierno nacional para compensar la devaluación del 22,5 por ciento.

El titular de ADIMRA, Elio del Re, y la presidente de la CIMR, Graciela Acastello, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región para repasar las actividades realizadas al cabo de dos días de trabajo.

"ADIMRA tiene en marcha, desde hace un tiempo a esta parte, un formato para acercarse a los asociados de todo el país. Busca tener contacto con las cámaras de industriales metalúrgicos de distintas regiones para analizar temas de coyuntura y estratégicos. Se trata del Encuentro ADIMRA Federal, una herramienta muy importante para actualizar la agenda", sostuvo Acastello a modo de introducción.

El jueves por la tarde hubo visitas a empresas, una "reunión de intercambio" en el auditorio del CCIRR y una cena en el Club de Autos Antiguos que permitió extender las charlas sobre la situación actual de la industria metalúrgica argentina, compartir consultas y plantear inquietudes. "Creemos que fueron dos jornadas muy intensas pero satisfactorias por los temas abordados y la calidad de los debates", subrayó Acastello.

"El principal tema es el de las importaciones, el de mayor gravedad en la actualidad porque las dificultades para acceder a los insumos es el principal escollo para la producción. Hay una enorme preocupación. Además se habló del sistema impositivo, del costo laboral y de temas de política social en general y de educación. Son parte de nuestra agenda cotidiana con ADIMRA que luego nos permite plantear posiciones ante los gobiernos", agregó la titular de la Cámara rafaelina.

Por su parte, Del Re hizo referencia a la controversia por la decisión del Ministerio de Economía de la Nación de que las empresas paguen un bono de 60 mil pesos a los trabajadores del sector privado. "ADIMRA es una de las cámaras que negocia paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica, tuvimos un acuerdo salarial que comprende dos sumas de 30 mil pesos cada una a pagar en agosto y en septiembre en concepto de bonificación extraordinaria. No se habla de un bono por el día del trabajador metalúrgico, que se celebra el 7 de septiembre. Eso está firmado. Ahora el gobierno nacional estableció por decreto el pago de un bono para todos los trabajadores del sector privado que coincide en que se debe pagar en dos cuotas de 30 mil pesos, también con los salarios de agosto y septiembre. Eso es lo que tenemos sobre la mesa", explicó.

En este marco, Del Re señaló que "ADIMRA se ha manifestado sobre esta situación, ha planteado que el modo de negociar salarios es través de las paritarias, tal como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, hemos enviado notas a los ministros de Economía y de Trabajo antes de que se difunda el decreto, que fue el jueves". "Entiendo que el decreto menciona que la suma fija puede ser negociada en la próxima paritaria, es decir se toma a cuenta de la misma. Nos tendremos que abocar a eso. Hasta el día de hoy tenemos 2 bonos de 30 mil por el acuerdo paritario, y 2 bonos más de 30 mil que dispuso el Gobierno", expresó.

En cuanto a la problemática de las importaciones, el titular de ADIMRA admitió que "existen múltiples complicaciones para las empresas" principalmente ligadas a la aprobación de las SIRA y que la entidad que preside tiene un equipo de colaboradores muy importante que ayuda a los asociados en las gestiones ante el Gobierno para destrabar el ingreso de insumos. "Es posible que proveedores del exterior no envíen mercadería a sus clientes metalúrgicos de la Argentina sino se les paga", alertó.

Por otra parte, destacó que en el primer semestre "el nivel de actividad se mantenía estable" aunque estimó que "ahora entendemos que habrá números a la baja, más allá que es dispar, con sectores que le va bien y otros no tanto". "En rojo están los sectores vinculados al agro que sufren los efectos de la sequía, como las fábricas de maquinaria agrícola. En amarillo están los sectores que tienen que ver con el consumo masivo. En verde se encuentran las industrias de la energía y la minería, con Vaca Muerta y la extracción de litio que traccionan fuerte. El 50% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. El 70% de las compras del petróleo y el gas son metalúrgicas. Son vectores de tracción muy fuertes para nuestra actividad", sostuvo.

Tras admitir que el resultado de las PASO causó "incertidumbre y sorpresa", consideró que "ADIMRA y todas sus cámaras trabajan fuertemente con todos los sectores políticos, porque no hacemos política partidaria sino industrial". "Nuestro sector necesita una política industrial firme. La industria es la solución a un montón de problemas que tiene la Argentina", remarcó.

Y en cuanto a ideas de campaña planteadas por candidatos que proponen mayor apertura de la economía, Del Re afirmó que "los industriales metalúrgicos no tenemos ningún miedo a competir, siempre que los contextos y las condiciones sean iguales para todos".



MENSAJE DE ADIMRA

El mensaje del presidente de la entidad, Elio del Re y de la secretaria general, Nora Reznik por el Día de la Industria dejó datos para destacar:

-La industria metalúrgica basada en el conocimiento participa en más de 15 cadenas de valor de las principales actividades económicas del país, entre ellas energía, minería, agroindustria, transporte, entre otras.

-Constituye el principal complejo manufacturero del país, que aporta el 18% al PBI industrial con alto valor agregado y conocimiento.

-El 88% de industrias metalúrgicas son PYMES con fuerte presencia y raigambre federal. El sector contribuye en un 20% al empleo industrial nacional, generando 1.000.000 de puestos de trabajo directos e indirectos.

-En su inserción global el sector participa con el 25% de las exportaciones industriales con alto valor agregado y amplia potencialidad de crecimiento.