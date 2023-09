River juega con Vélez por la Copa de la Liga Profesional

River Plate, que mostró una versión mejorada en su última presentación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, visitará este sábado a Vélez Sarsfield, uno de los que luchan por mantenerse en primera división, en un partido válido por la Zona A que será el saliente de los cinco que le darán continuidad a la tercera fecha.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio José Amalfitani de Vélez, ubicado en el barrio porteño de Liniers. Además, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal TNT Sports.



OTROS PARTIDOS. AYER: Central Córdoba 3 - Platense 2. HOY: 15hs Gimnasia La Plata vs Independiente, 16.30hs Lanús vs Godoy Cruz, 19hs Belgrano vs Newell's.



Las posibles formaciones:



Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Joaquín García, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Juan Méndez, Yeison Gordillo y Walter Bou; Gianluca Prestianni; Braian Romero y Francisco Pizzini. DT: Sebastián Méndez.



River Plate: Franco Armani, Santiago Simón, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz: Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez; Facundo Colidio o Manuel Lanzini, Esequiel Barco e Ignacio Fernández o Pablo Solari; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Arbitro: Pablo Echavarría. VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: José Amalfitani. Hora de inicio: 21.30. TV: TNT Sports.