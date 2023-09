Ciclo Café Concert: Se presenta la obra teatral "Cuéntamelo tú"

Como venimos comentando hace semanas, el Centro Cultural La Máscara continúa con su tradicional Ciclo de Café Concert en su edición número 24. El espectáculo “Cuéntamelo tú” de Ole Teatro (Córdoba) se presenta hoy, sábado 2 de septiembre, a las 22:30.

La síntesis del espectáculo dice: “¡Llegan desde España La Cucca y La Rossi! Dos terapeutas emocionales que, desde el 2016, vienen sanando almas con su primer espectáculo “Acciona Concretamente”. Hoy vuelven con su nuevo show Cuéntamelo tú; el nuevo coaching de plenitud emocional, llega a la pantalla con su show televisivo. Con picardía y desvaríos La Cucca y La Rossi te llevarán, a través de sus historias y sus ejercicios, por caminos de superación emocional contundentes, certificados por el festival de sanación astrológica internacional. ¡Venga ese aplauso!”.

El ciclo se ha convertido en un clásico dentro de la programación de La Máscara y regresa en una nueva edición con diversas propuestas teatrales de Buenos Aires y Córdoba, todas ellas atravesadas por el humor como eje y soporte de las diferentes expresiones.

En esta ocasión, LA OPINIÓN buscó la palabra de Lucía Castaños, la actriz que interpreta al personaje de La Cucca, para que comente algunos detalles sobre la pieza teatral: "Es una obra de humor, es nuestra segunda obra y la Cucca y la Rossi son dos personajes que vienen de España, según ellas, realizando coaching y fortalecimiento emocional por todo el mundo y el universo. Ahora están en Argentina. Ellas dicen que les fue tan bien sanando almas que se largaron a hacer su programa de televisión en vivo, que viene a ser esta segunda obra: "Cuéntamelo tú". Cuando la gente llega a la sala y se sienta, de golpe está en un set de televisión. Entonces, se puede ver el programa de televisión en vivo. Ellas se preguntan: "¿Hay cámaras?, ¿no hay cámaras?". Bueno... eso queda a interpretación de cada espectador y espectadora. También queríamos fortalecer el vínculo con el público. Igual que en la primera obra que hay diálogo con quienes asisten, en esta segunda hay juegos en los cuales el público participa; es una obra interactiva".

"La Cucca y la Rossi comenzó como un proyecto, hace muchos años", comenta Lucía. "Queríamos gestar algo para movernos, yo y Camila Murias, para hacer en todos los lugares en donde se pudiera, en teatros, espacios alternativos, en bares, eventos... Entonces la invitamos a Cintia Brunetti que inmediatamente nos dijo que sí. Conformamos el grupo, este trío, ella en la dirección y nosotras actuando. Así empezamos a gestar nuestra primera obra con la que hemos hecho muchísimas funciones en festivales, en teatros, en bares y la verdad es que poder llegar a una segunda obra con un despliegue distinto fue un desafío muy grande. La primera tenía una puesta escenográfica más pequeña. En esta segunda apuesta tuvimos la intención y las ganas de lanzarnos a hacerlo en sala pensando en hacer un desarrollo escenográfico, lumínico, sonoro, por lo que el equipo técnico se hizo mucho más grande. Ha sido todo un desafío", expresa la actriz.

Con respecto a su participación en el Café Concert, agrega: "Estamos muy contentas de estar acá en Rafaela. Tenemos una expectativa muy linda con respecto al público. Las entradas están agotadas, eso nos emociona mucho. Creemos que lo vamos a pasar hermoso. Tenemos también muchas expectativas de ver qué esperan de nosotras, qué tienen ganas de encontrarse y cómo vamos a hacer ese vínculo entre la escena y el público. Esperamos mucho entusiasmo de la gente, que tengan ganas de ir a divertirse, a pasarlo bien un rato mientras toman y comen algo, que es lo más entretenido".

Al ser consultada sobre si conocían la ciudad, respondió: "Nosotras nunca vinimos a Rafaela, no conocíamos. Estamos muy contentas de conocer. En el caso de la directora, más emocionada aún, porque ella no conoce la ciudad pero su familia materna es oriunda de Rafaela así que es una oportunidad para reencontrarse con sus raíces familiares".



El público se va a encontrar con una presentación a cargo del humor de los actores de La Máscara y las meseras que, como todos los años, están producidas especialmente para servir una amplia carta de tortas y diferentes tragos.

Aunque las entradas para este espectáculo están agotadas, cabe destacar que tienen un valor de $ 2000 la general, $ 1800 jubilados y estudiantes y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, Teléfono: 503222 (llamando o vía whatsapp). La reserva de entradas se realiza desde el lunes previo a cada función.

Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Lucía Castaños como La Cucca

Camila Murias como La Rossi

Dirección: Cintia Brunetti

Asistencia de dirección: Tomás Gianola

Diseño lumínico: Tomás Gianola

Operación lumínica: Mariano Herrera

Operación sonora: Diego Lucero, Cintia Brunetti

Diseño escenográfico: Lilian Mendizabal

Vestuarios: Julia Gómez

Composición sonora: Virginia Murias

Voz en off: Gabriela A. Perez

Diseño gráfico: Daniela Barrionuevo

Fotografía: Dakitl.

Redes y comunicación: Fede “Chueco” Albarracín.