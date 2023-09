La FISFE celebrará el viernes en Santa Fe

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) llevará a cabo el próximo viernes 8 de septiembre en las amplias instalaciones de la Estación Belgrano de la capital provincial la celebración por el Día de la Industria. El presidente de la entidad, el empresario Javier Martín, encabezará el almuerzo al que asistirán más de 800 industriales de toda la Provincia y las principales autoridades de gobiernos de todos los niveles, principalmente de Santa Fe y funcionarios nacionales. Las invitaciones se cursan al gobernador, Omar Perotti, al ministro de Producción, Daniel Costamagna y al secretario de Industria, Claudio Mossuz en tanto que a nivel nacional se dirigen al presidente, Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren entre otros.

Y claro que habrá representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad que preside Daniel Funes de Rioja y que ayer efectuó la celebración de este Día en la ciudad de Paraná.

La particularidad de esta edición es que el encuentro se realizará dos días antes de las elecciones generales de Santa Fe, por lo que ya está vigente la veda electoral que prohíbe no solo la publicidad sino que los candidatos no podrán hacer proselitismo en sus discursos. Perotti y Costamagna son candidatos a diputados provinciales, por lo que deberán prestar especial atención en los mensajes que pronunciarán ante el empresariado santafesino o en las declaraciones que puedan brindar a la prensa.

Distinto será el caso de Massa en caso de que asista, pues estará en el medio de su campaña como candidato presidencial. El ministro participó ayer en Paraná junto a Funes de Rioja del encuentro de la UIA -ver pág. 12-.

Desde Rafaela, cerca de 30 empresarios y representantes del Centro Comercial e Industrial viajarán el viernes a Santa Fe para sumarse al festejo de la FISFE. El laboratorio sanvicentino de Over y la fábrica de transformadores Inelpa de Rafaela recibirán, en ese marco, el Premio al Mérito Industrial.