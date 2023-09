Ben Hur y 9 de Julio van por un lugar en los cuartos de final

La Copa Santa Fe ya ingresa en el terreno de los octavos de final y por ende de las instancias a partido único. Este sábado, desde las 15.30, Ben Hur recibirá a 9 de Julio en el duelo de equipos rafaelinos donde el ganador quedará entre los ocho mejores de la competencia. El partido se disputará en el estadio Néstor Zenklusen con el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba. Sus asistentes serán: Eduardo Lucero y Mariano González, y el cuarto árbitro Valentín Córdoba. En caso de empate al cabo de los noventa minutos, el ganador se definirá por disparos desde el punto del penal.

El Lobo viene de dejar en el camino a Central San Carlos, en tanto que el León hizo lo propio con Peñarol. El encuentro, en lo previo, se muestra muy interesante ya que si bien ambos apuestan a objetivos superiores como el Regional Amateur y el Federal A, respectivamente, pondrán en cancha lo mejor para tratar de seguir en este torneo donde se mezclan los incentivos económicos y deportivos. Quien resulte airoso esta tarde se llevará un cheque de 700.000 pesos.

Una coincidencia con la edición pasada es que en 2022 también se enfrentaron en octavos de final, aunque en el Solterman. En esa oportunidad ganó 9 de Julio por 2 a 1, recordando que el técnico de la BH por ese entonces era Maximiliano Barbero.

A priori, en cuanto a jugadores que podrían repetir de ese encuentro, serían algunos más de 9 de Julio como Facundo Centurión, Agustín Vera, Sebastián Acuña, Maximiliano Aguilar y Maximiliano Ibáñez, entre otros. Por Ben Hur, quizás Diego López, Sebastián Jiménez y no mucho más, teniendo en cuenta que el el elenco dirigido por Rolando Carlen tuvo una gran renovación en esta temporada. Inclusive, esta misma semana sumó otras dos caras nuevas: el defensor Matías Martinez y el delantero Octavio Retamoso. Ambos fueron convocados por Carlen y podrían tener su debut en este partido.



NO SE VENDEN ENTRADAS EN EL ESTADIO

Por disposición policial, los clubes vendieron entradas anticipadas ayer y volverán a hacerlo hoy a la mañana, ya que no se podrán adquirir en el estadio. En Ben Hur será en el horario de 8 a 12 y en 9 de Julio de 10 a 13.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13.30, aguardándose un muy buen marco dada la expectativa que se generó en los últimos días.



LA OTRA LLAVE DEL CUADRO

En cuartos de final, el ganador de Ben Hur-9 de Julio se enfrentará con quien salga airoso en el duelo que disputarán el viernes 8, en Sunchales, Libertad y Unión de Santa Fe. Recordemos que también será instancia de partido único en cancha del equipo de menor categoría.