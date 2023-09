Bullrich pidió realizar una campaña austera

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, dio el discurso de cierre del encuentro que realizó el espacio en la ciudad bonaerense de Pilar para dar el puntapié inicial a la campaña en la provincia, donde sostuvo que quiere ser "la presidenta más austera de la historia de la Argentina".

"Quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina. Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad", remarcó Bullrich.

La ex ministra de Seguridad se sumó a la cumbre del candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, con más de 500 participantes, entre los que se encontraban intendentes y postulantes a jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

Allí, la titular del PRO brindó un discurso en el que destacó la necesidad de sostener una campaña austera, en la que cada candidato recorra casa por casa, para llegar a cada uno de los vecinos de todo el país.

"Juntos por el Cambio, a lo largo y a lo ancho del país, es la única fuerza que puede cambiarle la terrible situación de angustia que están viviendo los argentinos. Nosotros fuimos gobierno, tuvimos fallas, las reconocemos, no las ponemos bajo la alfombra. Pero aprendimos y sobre eso hemos construido", planteó ante los dirigentes.

Y siguió: "Tenemos la decisión de generar un cambio profundo y verdadero, con un equipo que va a dar una batalla cultural contra el kirchnerismo que se quiere quedar para siempre en el poder. Por eso hay que trabajar juntos por el proyecto nacional, provincial y municipal".

"Recuerdo a (Arturo) Illia, un presidente que iba con su maletín y seguía trabajando como médico. La austeridad tiene que ser de todos, concejales, intendentes, legisladores, con legislaturas y ministerios austeros. Porque la gente lo que siente es que únicamente ha venido dando y dando todo para que crezca una burocracia política y decrezca su capacidad de consumo, de bienestar y de progreso", señaló.

Y agregó: "Sepan que la gente les va a creer mucho más por lo que ustedes hagan, por lo que muestren de sus acciones y en sus vidas, que por lo que digan. Seamos personas comunes, porque el pueblo necesita eso, ética y austeridad".