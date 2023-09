Datos positivos de la industria rafaelina durante el primer cuatrimestre del año

La previsibilidad no es algo que abunde en la Argentina. Si a pesar de un contexto macroeconómico complejo los números cierran, entonces es para celebrar más allá que en este país siempre hay que dejar lugar para las sorpresas y el grado de incertidumbre es tal que es mejor no dormirse para evitar ser cartera.

En un combo explosivo en el que se mezclan alta inflación, escasez de divisas, el impacto de la sequía y el alza de tasas de interés que restringen el acceso al crédito, las industrias de Rafaela mantuvieron en el primer cuatrimestre de este año el uso de la capacidad instalada en el orden del 75 por ciento, a la vez que sostuvieron el empleo y financiaron inversiones con recursos propios. En el lado negativo, manifestaron sufrir una moderada pérdida de rentabilidad. Estas son las principales conclusiones de la 14º medición del Observatorio Industrial de Rafaela que se presentó a comienzos de julio en el Centro Comercial e Industrial. El tamaño muestral comprendió 67 empresas de 20 sectores industriales que representan aproximadamente el 67% del empleo total y el 60% de la facturación industrial.

De acuerdo a la medición, el 79,1% de las empresas perciben que la situación nacional empeoró (7,5% indican un mejoramiento y 13,4% indican que se encuentra estancada). El 43,3% considera que el sector de actividad se encuentra estancado (10,5% evidencian mejoramiento y 46,2% empeoramiento). En tanto que el 22,4% cree que la situación particular de su empresa mejoró (58,2% percibe un estancamiento y 19,4 notan que empeoró).

Asimismo, el 59,7% de las empresas realizó algún tipo de inversión para mejorar su capacidad productiva entre abril del año pasado y el mismo mes de 2023. De ese total, la mitad destinó sus inversiones en la adquisición de equipamiento crítico de producción, el 28,4% en desarrollo de nuevos productos y servicios y el 26,9% en infraestructura de producción.

En cuanto a financiamiento, el 37,7% dijo tener limitada alguna inversión por dificultades para acceder a crédito externo (principalmente para maquinaria, equipamiento e infraestructura edilicia). Y el 23,9% presentó al menos un proyecto para ser financiado mediante programas públicos provinciales/nacionales (FONDEP, el más mencionado). En estos casos, el 68,8% de las solicitudes fueron aprobadas.

La mitad de las empresas que realizaron inversiones entre abril del año pasado y del 2023 utilizaron capital propio en su totalidad. Mientras tanto, el 48,6% usó capital mixto ya sea combinando el capital propio con financiamiento bancario (83,3%) y/o con programas públicos (27,8%).

Por último, en cuanto a empleo, 66,1% consideró que su estructura de personal es adecuada para estos momentos, el 17,0% que es menor a la necesaria y el 16,9% mayor a la necesaria, un dato que enciende una luz amarilla.

“Hay cuestiones interesantes porque el contexto del cuatrimestre que medimos, se ve afectado por la sequía, la falta de dólares y por una inflación que sigue creciendo. Pero a pesar de eso, hay elementos positivos de la industria: se sigue generando empleo, las inversiones continúan creciendo y el nivel de actividad medido por el uso de la capacidad instalada se encuentra por encima del promedio nacional”, afirmó a modo de conclusión el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, responsable de presentar los datos salientes del informe.

Ahora bien, el segundo cuatrimestre del año que terminó el último jueves mostrará números menos optimistas. La inflación que se disparó y el contexto electoral revuelto a la máxima potencia explicarán en parte variables menos alentadoras.

El Observatorio Industrial es un instrumento que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela a través de Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, y la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en colaboración con diversas instituciones de la ciudad.

Se trata de una encuesta cuatrimestral, aplicada sobre una muestra de empresas industriales de Rafaela que tiene por objetivo monitorear el desempeño económico reciente, indagar respecto a las perspectivas económicas de mediano plazo y conocer las principales dificultades por las que atraviesa el empresariado local.

En este sentido, una deuda del Observatorio Industrial y del propio ICEDeL es acortar los tiempos entre el cierre de la recepción de datos por parte de las empresas y la presentación pública de los resultados.