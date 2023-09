Se aguardaba la realización de autopsia a Silvina Luna

El Tribunal Oral Criminal 28 ordenó la preservación del cuerpo de la actriz Silvina Luna, quien falleció luego de estar más de 70 días internada, ante la eventual autopsia que se prevé se realizará para establecer la causa de la muerte.

Lo ordenado por el juez Carlos Rengel Mirat tuvo como destino a las autoridades del Hospital Italiano, donde estuvo internada Luna. y para que sea trasladado a la Morgue Judicial para la eventual la autopsia.



UN CUERPO

PRESERVADO

"Deberá ser preservado hasta tanto el magistrado interviniente en una posible denuncia de un delito de acción pública, disponga las medidas que estime pertinente, o hasta nueva indicación por parte del suscripto", ordenó.

Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes remarcó que "el resultado muerte provocado, importa una situación nueva en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso de la Fiscalía en el recurso de casación que actualmente se encuentra en trámite".

En tanto, Abraldes sostuvo que "dentro de las incumbencias del proceso penal, se encuentra la de lograr una adecuada reparación a las víctimas, por los daños ocasionados como consecuencia del hecho punible.

En consecuencia, se torna también imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que -desde el ámbito científico- podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de dicha autopsia e incluso estudios complementarios, en la salud de las otras tres personas damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis".

El fiscal, según NA hizo su presentación ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Fiscalía General Nº 29, en el marco de la causa número 50949/2015, caratulada "Lotocki, Aníbal Rubén por lesiones graves en concurso real con estafa, lesiones graves y lesiones graves reiteradas en dos oportunidades, delitos que concurren en forma real entre sí".



INTERVENCIÓN

DE BURLANDO

Fernando Burlando, quien confirmó la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna, de quien era su abogado, pidió que "la Justicia se ponga los pantalones y se deje de romper los huevos" porque ahora, no sólo quiere que Aníbal Lotocki pague por el daño ocasionado a la actriz, sino que quiere ayudar a todas las personas que hoy conviven con los padecimientos de salud provocados por las intervenciones que hizo.

Una denuncia de Burlando ante la Justicia junto a la de otras mujeres del ambiente artístico, prosperó tras una larga lucha en la que consiguieron la condena de 4 años y 5 meses de prisión para Lotocki, aunque está en libertad porque apeló y la condena aún no se encuentra firme.

Pero la muerte de Silvina Luna cambia todo, porque la Fiscalía pidió que el cuerpo sea sometido a una autopsia para determinar qué fue lo que ocurrió, y demostrar que la sustancia que le inyectó el médico era nociva para su salud.

"La autopsia es importante para saber si las demás víctimas tienen algún tipo de tratamiento o vamos a dejar que se mueran todos", opinó Burlando en diálogo con Bien de Mañana.

Además, dijo que: "fue en una época donde trabajaba con ese material ese señor. Seguramente, hay mucha gente con inquietudes, con dudas, con temores. Durante el juicio me llamaron 12 personas.

"Sería importante contar con estudios actuales, en la causa se lo condena por la producción de granulomas, pero no son los granulomas nomás".

Aún consternado por la partida de la actriz de 43 años, el abogado dijo "es surrealista que Silvina Luna haya perdido la vida por pretender estar un poco más linda, es inadmisible".

Por otra parte, Burlando explicó que lo que tenía Silvina "era metacrilato en cantidades que no están permitidas, y en lugares que no es recomendable aplicar".

En tanto, remarcó que Luna fue la primera en poner en palabras lo que estaba ocurriendo, se señaló "yo lo que veo es que se subestimó al mundo de la farándula, decían ´que se joda´ y, hasta que llegamos a juicio, pasamos diez años luchando. Silvina Luna fue la que dio el puntapié inicial, la primera, la que se animó".



NEGACIÓN

Por otra parte, Ileana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki, descartó que el fallecimiento de la actriz Silvina Luna, afecte la situación legal de su defendido, debido a que, consideró que la Justicia no encontró "nexo causal", entre las cirugías y la muerte de los pacientes.

Se memora que en febrero de 2022, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por lesiones graves, derivadas de los tratamientos de belleza que practicó sobre Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Por entonces, el fiscal que llevó adelante la acusación, señaló durante el juicio que Lotocki "no atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas padecidas".