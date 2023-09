Murió Silvina Luna a los 43 años

Silvina Luna murió este jueves, luego de haber permanecido internada durante 79 días en el Hospital Italiano. Su abogado, Fernando Burlando, confirmó que la familia decidió desconectarla luego de que los médicos indicarán que había que volver a intubarla.

“Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar obviamente de desconectar a Silvina. Lamentablemente esto acaba de suceder. Nada, está en manos de Dios, o lo que vos creas”, informó Jorge Rial.

“La verdad que es terrible contar estas cosas porque bueno personalmente la conozco desde que empezó Silvina, sé la clase de mina que era y sobre todo como peleó contra esta mierda que le dejó Lotocki en el cuerpo. Espero que, lo más rápido posible, esté adentro. No puede estar dando vueltas, no puede, está operando ese señor todavía. Sigue operando hoy. En este momento tal vez esté dentro de un quirófano operando”, agregó.

Silvina Luna, de 43 años, fue internada el 13 de junio con el fin de que los médicos pudieran estudiar una manera de combatir la bacteria que impedía realizarle a un trasplante de riñón. Desde entonces, se somete a sesiones de diálisis varias veces a la semana.

Desde aquel día su estado de salud fue variando, inclusive hace poco se había informado que padecía Covid-19, otra dificultad dentro de un cuadro ya de por sí delicado. Silvina Luna luchó hasta último momento para poder salir del cuadro en el que se encontraba como consecuencia de un procedimiento estético realizado en el año 2010 por Aníbal Lotocki.



EL DESCONSUELO EN EL AMBIENTE ARTÍSTICO

Varios famosos comenzaron a expresarse en las redes sociales, y uno de los primeros fue Gustavo Conti, íntimo amigo de Silvina. En su cuenta de Instagram el exparticipante de Gran Hermano le dedicó unas palabras. “Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos …siempre juntos siempre en mi corazón porque elegimos ser familia”, sostuvo emocionado junto con una imagen donde se lo ve con su mujer Ximena Capristo, Luna y su hijo Félix.

El conductor Ángel De Brito señaló: “Qué tristeza enorme”. Mientras que La Asociación Argentina de Actores publicó un mensaje de condolencia en Twitter: “Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”.



QUIÉN FUE SILVINA LUNA

Comenzó su carrera como modelo a los 17 años y debutó como actriz realizando una participación en la ficción «Verano del 98». En 2001 alcanzó un gran reconocimiento popular al participar en el reality show «Gran Hermano», lo que marcó el inicio de una presencia en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación que se extendió hasta los últimos días. En 2005 se afilió a la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Estudió actuación con Julio Chávez, Antonella Costa, Norma Angeleri, Graciela Stefani, Gerardo Chendo y Erika Halvorsen. Se formó en actuación en neutro con Ana Carolina Valsagna y tomó clases de foniatría para actores con Mariana Garcia Guerreiro.

Entre sus trabajos teatrales se incluyen las obras «Delicadamente inmoral», «Más que amigos», «Cirugía para dos», «Vedettísima», «Algunas mujeres a las que les cagué la vida», «El champagne las pone mimosas», «Abracadabra», «Diferente», «La risa en el país de las maravillas», «La noche de las pistolas frías», entre otras.

En televisión, trabajó en las ficciones «Los Roldán», «Gladiadores de Pompeya», «Amor en custodia», «Ciega a citas», «Un cortado… historias de café», «Maltratadas», «Todos contra Juan 2», «El patrón de la vereda», «El host 2», «Las estrellas», «Casados con hijos», «Son de fierro», «La pelu», «Poné a Francella», «La peluquería de los Mateos», «Señores papis». Su labor cinematográfica incluye los films «Loco ella, loco yo», «El vagoneta en el mundo del cine» y los cortometrajes «Novia fantasma», «Sincronía» y «Bebé alienígena».

Condujo los programas «GH 2011 Medianoche», «GH La Previa de la gala», «Fox para todos» y «Café da manhá» y se desempeñó como panelista en «Zapping diario», «Pura química», «Incorrectas», «El show del problema» y «Flor de equipo». Sumó su presencia como participante en los ciclos televisivos «Showmatch – Bailando por un sueño», «El hotel de los famosos», «Tu cara me suena», «El musical de tus sueños» y «Celebrity Splash».

En los últimos años se certificó como coach ontológica, dictó talleres online de autoconocimiento y publicó el libro «Simple y consciente – Un viaje sanador, físico, mental y espiritual». NA