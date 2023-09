Atlético se impuso a Peñarol

La undécima fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol se puso en marcha anoche con la victoria de Atlético de Rafaela sobre Peñarol por 83 a 46. Los parciales en el gimnasio Lucio Casarín fueron los siguientes: 25 a 14, 44 a 27 61 a 40.

El goleador del encuentro fue el celeste Francisco Cantalejo con 20 puntos, seguido por Luciano Volta y Gonzalo Nasi con 11, en tanto que por la V azulada se destacó Oscar Bonzi con 19.

La jornada se completará este viernes con los otros tres compromisos: a las 21.30 Independiente vs. 9 de Julio, en el Carlos Colucci (Ariel Aicardi y Norberto Perg); Libertad de Sunchales vs. Ben Hur, en el Hogar de los Tigres (Fernando Capolungo y Nadia Defagot); y Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales (Guillermo Theler y Maximiliano Merlo).