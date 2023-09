Perotti dijo que votaría a Milei en un balotaje contra Bullrich

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo hoy que votaría al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en caso de que se produzca un balotaje frente a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Esas declaraciones no cayeron bien en sectores del peronismo cercanos al kirchnerismo, que salieron a rechazar lo planteado por Perotti y a dar por hecho que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, estará en una segunda vuelta.

Como sucedió días antes con el candidato a gobernador santafesino de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, quien generó malestar por decir que se inclinaría por Milei en un balotaje en caso de que Bullrich quede fuera de esa instancia, ahora Perotti quedó envuelto en la polémica dentro de su espacio.

Las declaraciones de Perotti fueron al participar en el mismo programa radial en el que lo hiciera Pullaro, donde se les consulta a los dirigentes a cuál candidato presidencial votarían en un balotaje en caso de que quede afuera de esa instancia el postulante de su propia fuerza.

El gobernador saliente, quien no tenía reelección y seguramente será consagrado como diputado provincial en los comicios santafesinos del 10 de septiembre, ante esa pregunta sostuvo que elegiría a Milei por sobre Bullrich.

Perotti respondió que votaría por el candidato libertario porque "lo que pasó con Bullrich ya lo vimos y no quisiera esa etapa otra vez", en referencia a su accionar como ministra de Seguridad nacional en la gestión de Mauricio Macri.

Sin mencionar al mandatario de Santa Fe, la directora de Migraciones y dirigente de La Cámpora, Florencia Carignano, escribió en Twitter que: "Ante las preguntas que el periodismo le está haciendo a los dirigentes políticos santafesinos, sobre que opción elegirían entre un eventual balotaje entre Milei y Bullrich, nosotros no vemos otra opción que Sergio Massa y por eso trabajamos para que sea nuestro Presidente".