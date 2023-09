Patricia Bullrich anunció al economista Melconian

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, presentó ayer a Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de acceder a la Casa Rosada, en tanto que sostuvo que el ex titular de Banco Nación "tiene el mejor programa" y que es "capaz de ponerlo en marcha".

"Creemos en Carlos Melconian y su equipo del IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) porque estamos convencidos que tienen el mejor programa económico y es el único capaz de ponerlo en marcha", remarcó la ex ministra de Seguridad durante el acto que compartieron en un hotel de la ciudad de Córdoba.

El economista, junto a la Fundación Mediterránea - IERAL, diseñó un programa de desarrollo que será respaldado por la coalición en caso de llegar al Poder Ejecutivo, el cual tiene como uno de sus ejes centrales la bimonetaridad, es decir la convivencia del peso y el dólar como monedas de curso legal en la Argentina.

Bullrich decidió jugar la carta Melconian sobre el tablero electoral luego de no haber obtenido el porcentaje de votos deseado en las PASO, si bien logró el objetivo de superar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de JxC.

Haber quedado detrás del libertario Javier Milei y sólo unas décimas por encima de Unión por la Patria significó un golpe para la postulante de JxC, por lo que ahora busca reimpulsar su campaña de la mano de un economista de alto perfil y que puede confrontar con argumentos sólidos las posturas del candidato de La Libertad Avanza.

La economía, principal preocupación de los votantes actualmente, era uno de los puntos débiles de su campaña y ahora Bullrich tendrá mejor cubierto ese flanco de cara a los comicios del 22 de octubre en los que buscará meterse en el balotaje.

"Voy a poner el carácter que hace falta para que no nos tuerzan el brazo cuando las decisiones sean difíciles. Y estoy convencida que Carlos también tiene el carácter necesario para no dejarse torcer el brazo por aquellos que tienen intereses particulares", avisó la aspirante presidencial.

Bullrich planteó que "la concepción es que el centro de la economía de un país son las personas, las familias, las empresas, los que emprenden, los que trabajan, los que se ponen el casco, los que salen a trabajar con un carrito".

"Si el ser humano está bien, si la familia está bien, la economía va a estar bien porque van a tener las herramientas. Y las herramientas no van a ser una concentración de poder. Que lo único que hace es sacar, sacar y sacar. Nosotros queremos devolver, devolver y devolver a las personas", agregó la titular del PRO.

"Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político saque a la Argentina de la postración", afirmó por su parte Melconian, presidente de IERAL.

Remarcó que su plan busca un "cambio de raíz" que transforme la realidad del país pero "dentro del sistema" y se preocupó en marcar diferencias con Milei, subrayando que su propuesta es "posible de implementar".

"Siempre lo prensamos como un plan que devuelva el horizonte, siempre lo percibimos como algo más que la estabilidad a secas, sino como una verdadera reforma para sacar de la frustración a compatriotas que están sufriendo", remarcó.

El economista enfatizó: "Puede quedarse tranquila la sociedad argentina porque hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático".

"Tiene horizonte, tiene futuro y hay luz al final del túnel. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica", reiteró en clara alusión a la idea de la dolarización que enarbola Milei.

Melconian destacó que ahora el plan "tiene liderazgo político", pero al mismo tiempo subrayó que se necesita apoyo "de toda la sociedad".