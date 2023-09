Premios para empresas santafesinas

El gobernador Omar Perotti participó este miércoles de la entrega de premios a empresas santafesinas en el marco del Programa Santa Fe Exporta 2023, otorgado por la Secretaría de Comercio Exterior, junto a las Cámaras de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe que conforman Santa Fe Global, a quienes se destacaron en la actividad exportadora, con el fin de incentivar el crecimiento en el área. Además, se presentaron casos exitosos y se llevó adelante una charla denominada: “Las exportaciones como motor de la relación con China”, a cargo del investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Daniel Oviedo.

“Lo que ustedes hacen es llevar el trabajo de santafesinos y santafesinas al mundo”, aseguró el gobernador durante la actividad desarrollada en la Sala Rodolfo Walsh, y sumó: “Es importante medir que más del 20 por ciento de las exportaciones argentinas son de la provincia, tantos millones de dólares, tantas toneladas, pero también es muy importante ponerles rostro a las horas de trabajo que hay en cada una de esas exportaciones que se consolidan en más de 100 ciudades. No es un dato menor, es un dato de la capacidad y del entramado que tiene nuestra provincia profundamente productiva”. “Es realmente un verdadero orgullo propio y orgullo de la provincia de Santa Fe. Esta mentalidad exportadora es la que queremos seguir arraigando”, expresó Perotti, y añadió: “La provincia tiene las capacidades como para que, con mentalidad exportadora, sigamos incorporando todos los días más sectores”.

Finalmente, auguró: “Ahora el mundo nos mira, pero no nos va a venir a buscar. Nosotros somos los que tenemos que salir a mostrarnos y a vender. Con ustedes estoy convencido que esto multiplica las posibilidades de una Santa Fe creciendo en el comercio exterior, de una matriz productiva diversificada y el deseo profundo de que esto que ocurre en Santa Fe sea la matriz productiva que la Argentina adopte”.



MÁS EXPORTACIONES

Previo a la premiación, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, detalló: "Nuestra provincia creció en materia de Comercio Exterior, hay empresas que en su momento tenían dificultades y en la actualidad están ganando mercados. Incrementar el número de pymes exportadoras siempre fue nuestro desafío y objetivo como gestión de gobierno”. “El Comercio Exterior representa el último eslabón de la cadena productiva y nuestra provincia siempre ha manifestado un interés en establecer nuevos lazos comerciales y oportunidades en el exterior. Por eso me permito poner en valor a las siete mil pymes que se extienden por toda nuestra provincia, ya que en cada una de ellas existen sueños, aspiraciones y jóvenes emprendedores. Estos son los objetivos que perseguimos desde el inicio de la gestión de Omar Perotti: la educación y el trabajo", aseguró. En tanto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, agregó: “Este es un momento significativo porque buscamos darnos una pausa y reconocer el trabajo conjunto y el esfuerzo compartido entre los actores que participamos en el comercio internacional. A lo largo de este año, hemos llevado a cabo distintas acciones, una de nuestras metas es premiar el empeño y la perseverancia en el desarrollo de los mercados externos. Los premios Santa Fe Exporta están en su segunda edición, el año pasado los realizamos en Santa Fe y nuestra intención es llevarlos a diferentes localidades a lo largo de nuestra provincia”. Seguidamente manifestó: “Quiero destacar este esfuerzo conjunto que estuvo presente desde el inicio de nuestra gestión. Tanto nuestro gobernador, Omar Perotti, como el ministro Costamagna, nos hemos planteado grandes objetivos que involucran el aumento de las pymes exportadoras, la expansión de las exportaciones con valor agregado, el fomento de la exportación de servicios y la integración de nuevas tecnologías en los procesos de exportación. Este enfoque nos llevó al desarrollo de un plan de trabajo y gestión de los cuáles muchos de ustedes fueron parte”.