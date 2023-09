¿Llega la tormenta de Santa Rosa a la región?

Después de varios días agradables y templados con respecto a las temperaturas, con máximas de 23º C y mínimas de 13ºC, este viernes, en el inicio del mes de septiembre y a tres semanas de la llegada de la primavera, tal vez la estación más linda y esperada para muchos, es probable que después de varios días se registren lluvias para este fin de semana. De hecho, según el Servicio Meteorológico Nacional, en la noche de este viernes podrían registrase algunas precipitaciones, al igual que este sábado y domingo, donde las temperaturas bajarían un poco, con máximas entre 14ºC y 19ºC.

En este sentido, la popular tormenta relacionada al día de Santa Rosa de Lima, que suele ocurrir a fines de agosto y es uno de los eventos más esperados del año, podría llegar, después de mucho tiempo, precisamente este fin de semana.

Con respecto a este famoso fenómeno climático, el titular del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, Jorge Giometti, brindó detalles de la tormenta de Santa Rosa que se iniciaría este sábado en la región centro de la provincia de Santa Fe, y que podría estar acompañada de granizo. Además, contó que durante la primavera el fenómeno de El Niño pasará de leve a moderado, lo que generará precipitaciones, que casi no estuvieron presentes en julio y agosto. El experto explicó que "la tormenta de Santa Rosa se da justo en la época en la que la Santa Patrona (30 de agosto) coincide con la época donde ya empiezan a llegar los pulsos de aire cálido, con humedad y se encuentran con los pulsos de aire muy frío que vienen subiendo del sur. Esto genera que arranquemos la primavera, donde el cambio de estación hace que se generen algunas tormentas de variada intensidad". "Vamos a tener un ingreso de aire frío que va a hacer descender la temperatura para la jornada de este viernes, vientos del sector sur con algunas ráfagas de mayor intensidad. Y tendremos una elevación de la temperatura y ya hacia la noche del viernes en todo el territorio provincial vamos a ir teniendo el ingreso de aire más frío, que, con el calentamiento de ese día y la humedad, estará la probabilidad de tener desde la madrugada del sábado y hasta el lunes algunas situaciones de tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían dejar algún acumulado importante, no generalizado, pero si, algunos puntuales importantes. Y tormentas que se van a ir desarrollándose, algunas de las cuales podrían llegar a ser fuertes, con ráfagas de viento, acumulados importantes y no se descarta tampoco la ocasional caída de granizo, algo que siempre hay que tener presente cuando se dan este tipo de fenómenos", precisó.

Giometti indicó también que luego de la tormenta que se daría desde mañana y hasta el lunes vendrá un descenso de la temperatura que "no será muy intenso", además de que habrá vientos del sur con algunas ráfagas fuertes y que van a tener una mejora temporaria de la situación. "Esto dado a que ya empezamos a entrar de a poco a un ciclo de tormentas, que van a ir revirtiendo esta situación que tuvimos, donde agosto lo cerramos con precipitaciones inexistentes, prácticamente en todo el territorio provincial", reveló.

Con respecto a cómo será la primavera en el territorio santafesino, Giometti señaló que "tuvimos un invierno bastante atípico, todavía hay influencia de lo que fue La Niña y el alta del semipermanente del Océano Atlántico que estuvo muy poco activa, por eso también tuvimos tan escasas precipitaciones en julio y sobre todo en agosto. Esto se va ir revirtiendo, frío todavía vamos a tener en algunas jornadas, incluso alguna helada fuera de época se suele dar". Y añadió que "vamos a ir una primavera donde en la provincia de Santa Fe va ir activándose un Niño de leve a moderado, sobre todo en el noreste del territorio. Ya hacia el comienzo del verano va ir incrementándose este fenómeno en toda la región núcleo, pasando de un Niño más fuerte que moderado. Este traerá precipitaciones por encima de lo esperado, con fuertes acumulados en poco tiempo, ráfagas y tormentas que pueden llegar a ser fuerte o severas. Y en la media de toda la estación vamos a tener temperaturas que van a estar un poco por debajo de la media, dado que tendremos menos insolación y bastantes pulsos de aire frío que van encontrarse con frentes cálidos y van a generar dichas tormentas".