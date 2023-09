El Concejo aprobó la modificación del Presupuesto Municipal 2023

En una sesión concisa, los concejales aprobaron este jueves con unanimidad los cuatro proyectos que recibieron despacho el día lunes. Por segunda vez en el año, se aprobó mediante un proyecto de Ordenanza, la actualización del Presupuesto municipal del corriente año. En extractos de su Considerando se lee que: “en el Artículo 6 ° de la Ordenanza N° 5449 se establece que en caso que el Departamento Ejecutivo Municipal necesitara aumentar los Bienes y Servicios de las Secretarías y Subsecretarías, deberá contar para ello con la aprobación del Concejo Municipal”; y que ”en el transcurso del ejercicio 2023, hay una serie de partidas cuyos montos previstos y autorizados resultarán insuficientes para las necesidades de su ejecución, en particular en Gobierno y Participación, Comunicación y Vinculación lnstitucional, Prevención en Seguridad, Hacienda y Finanzas, Cultura, Desarrollo Humano, Obras y Servicios Públicos, Servicios Públicos y Transporte y Ambiente y Movilidad, motivadas por el aumento costos debido a la inflación”.

Como miembro informante, el oficialista Martín Racca dijo antes de ser votado este ajuste que seguramente no será el último del año: “Es un corrimiento de partida, la inflación también golpea a los servicios municipales”.

Por otro lado, se aprobó el proyecto de Resolución impulsado por el Concejo Municipal, que habilita la realización del tercer “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela”. Tal como sucedió en las dos ediciones anteriores, podrán participar fotógrafos aficionados, pero dado el interés que manifestaron varios de los profesionales, es muy probable que el año que viene, mediante una modificación en la Resolución, esté abierto a ellos también.

Los participantes recibirán en esta oportunidad premios de $200.000, $120.000 y $70.000 en las primeras categorías, y las dos menciones serán premiadas con $30.000 cada una. El jurado estará conformado por tres fotógrafos profesionales: Trinidad Busularo, Eduardo Schaberger, y Walter Martínez, este último en representación del Foto Cine Club. La recepción de las obras iniciará el 10 de setiembre, finalizando el 9 de octubre, y la publicación de los ganadores se efectuará el día 24 de dicho mes a través de la web oficial del Concejo Municipal y de sus redes sociales.

Para revalorizar la historia, la temática elegida en esta oportunidad fue: “40 años de Democracia en Rafaela”, y al respecto, las concejalas Alejandra Sagardoy (JxC) y Valeria Solterman (FdeT), expresaron unas sentidas palabras.

“Esta es la tercera edición de dicho Concurso, y este año, vamos camino a celebrar un aniversario histórico cumpliendo cuatro décadas de vida en democracia ininterrumpidas. En este marco, y de cara a una fecha tan importante para todos los argentinos, es una invitación a viajar por las diferentes coyunturas que atravesó nuestra ciudad en las últimas cuatro décadas. La fotografía es un testimonio incomparable para volver la mirada hacia atrás y comprender parte de nuestra historia, entender el presente y construir un futuro mejor. En estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, es urgente reflexionar sobre los primeros 40 años de democracia a través del arte visual. Poder evaluar los logros, las deudas, los desafías pendientes que debemos asumir, apostando por más y mejores derechos. La fotografía nos ofrecerá una mirada hacia el pasado, pero también invitará a abrir nuevas reflexiones sobre el futuro. La historia y el arte se unen como herramientas para pensar los avances, lo que todavía nos falta, una mirada hacia adelante con los desafíos y oportunidades que tenemos como sociedad. Por eso, este Concurso pretende destacar, difundir, y concientizar acerca de los valores democráticos, como así también la importancia y el significado histórico, político, social y cultural que posee la democracia especialmente en nuestra ciudad. La fotografía es un documento, un testimonio, es la voz del artista en primera persona, es el derecho a expresarse sobre la historia y ser parte de ella”, dijo Alejandra Sagardoy.

Por su parte, Soltermam agregó: “Es significativo elegir esta temática para un nuevo concurso de fotografía, y más aún si la iniciativa proviene de este Cuerpo. Un Poder Legislativo conformado por concejales y concejalas de distintos partidos políticos con los cuales tenemos miles de diferencias, pero que entendemos que también desde aquí, y a partir de esta actividad, visibilizamos una postura, que es la reivindicación de la democracia con todo lo que eso implica, y más en un año tan particular como este que es electoral. Dentro de pocos días regresaremos a las urnas, y nuevamente utilizaremos el arma más poderosa que tiene el ser humano que es el sufragio, herramienta que nos permite decidir sobre nuestro futuro, y que por varios años se nos fue negado. Me parece fundamental que desde aquí, desde este Poder Legislativo que también es hijo de la democracia, se elija esta temática, y dejarles así un mensaje a los vecinos y vecinas que representamos desde nuestras bancas”.

De Obras Públicas y Privadas, también fue aprobado el proyecto impulsado por el concejal del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico, que solicita al Departamento Ejecutivo mejorar la infraestructura de la garita que se encuentra cercana al ingreso del Hospital Jaime Ferré. Es que, en días de inclemencias climáticas, la misma se encuentra sin reparo, lo que dificulta la espera del transporte público de, en su mayoría, personas que asisten al nosocomio por problemas de salud. Al justificarlo, Mársico dijo: “Este es el requerimiento de algunos vecinos que utilizan el transporte público, y que en la mayoría de los casos no gozan de las mejores condiciones de salud. La garita del Hospital necesita un resguardo mayor porque está a la intemperie y por lo general quienes lo utilizan, poseen alguna patología. Si bien es un proyecto simple, tal vez se pueda dar una pronta solución”.

Y también se aprobó la Minuta de Comunicación presentada por los concejales de diferentes bloques Lisandro Mársico y Brenda Vimo sobre la ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) de la calle 9 de Julio. Vecinos y comerciantes del área les hicieron llegar este pedido que surge a partir de la necesidad de que los vehículos roten en esa zona comercial para que no se vea impedidos la visibilidad de sus comercios y el acceso a ellos.

Como miembro informante, Mársico argumentó: “Son sobre todo comerciantes que tienen sus domicilios comerciales en esa zona. La concejal Vimo recibió las mismas inquietudes y ambos estuvimos trabajando en esto. En realidad, no hay recambio de automóviles ahí, entonces los autos se quedan prácticamente todo el horario de la mañana y de la tarde. Casi no hay vecinos, son comerciantes. Por eso se recolectaron las firmas. También hablé con la Secretaria de Ambiente y Movilidad María Paz Caruso advirtiéndole de esta necesidad. Queremos ver si se le puede dar trámite de inmediato a la extensión de la Zona ZEC en ese lugar, pedida por quienes están radicados allí”.

Con estos cuatros proyectos, se dio por finalizada la penúltima sesión antes de las próximas elecciones.