Más de 300 jóvenes participaron de la sexta edición de "Rafaela Inspira"

En el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” se llevó a cabo este jueves la sexta edición de Rafaela Inspira, con la organización de la Municipalidad de Rafaela e instituciones que forman parte de dicho programa. La actividad tuvo como objetivo fomentar la cultura emprendedora y acercar experiencias motivadoras a emprendedores, estudiantes, profesionales y público en general.

En la jornada hubo ciclos de charlas de Mercedes Culzoni y Bruno Ferrero con “Paren el mundo, tengo que ser creativx”; Ivo Kraljev con “Emprender me cambió la vida” y “El privilegio de vivir de tus ideas” de Federico Filip. También estuvieron brindando conferencias los rafaelinos Matías Snyder de Ravel Pastas, Daniel Petinatti de La Herrería y Vanesa Avanzato de Minke.

En cuanto a las autoridades presentes estuvieron el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el Director Nacional de Apoyo al Desarrollo Emprendedor, Alan Plummer; el director del CCIRR, Iván Acosta; la responsable del Área Gestión en Tecnologías de Gestión a PyMES en INTI, Natalia Aníboli y el equipo de trabajo de Rafaela Inspira, entre otros. Además se sumó todo el público rafaelino dispuesto a escuchar las exposiciones.



UNA RED QUE LLEVA

ADELANTE EL PROGRAMA

Al inicio de la jornada, el intendente Luis Castellano expresó: “Rafaela Inspira es parte de una red amplia de instituciones, donde fundamentalmente, se incluye todo el sistema académico universitario, el sistema empresarial, institucional, nosotros desde el Estado y todos aquellos que de alguna manera también están lo llevando adelante”.

“Desde el Municipio, también somos emprendedores y de alguna manera necesitamos inspirarnos permanentemente para después poder inspirar a las empresas. Nadie que no esté convencido puede convencer a nadie. Y nosotros como Estado somos los primeros que creemos en esto”. “Veo muchas personas aquí reunidas hoy, creo que las charlas que se darán servirán para entender la lógica de una ciudad que no para, de una ciudad que mira permanentemente hacia el futuro”, cerró.



ESTAR CERCA

Luego, Alam Plummer, del Ministerio de Emprendedurismo de Nación, declaró: “Particularmente nosotros nos dedicamos a apoyar a aquellos que estén emprendiendo. Lo que queremos es que haya más empresas en Argentina, porque más empresas generan empleo”. “Venir acá es escuchar las necesidades de las empresas y de ustedes como emprendedores. El Estado municipal con Luis, el Estado provincial y el Estado nacional, tienen que estar cerca de ustedes, y por eso hoy estamos acá para escucharlos”, agregó.



ADN RAFAELINO

Seguidamente, Iván Acosta, del CCIRR, dijo: “Una enorme satisfacción para el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región seguir apoyando este evento. La verdad es que somos una institución que se nutre de emprendedores y empresarios que nunca pierden ese espíritu emprendedor, está en el ADN rafaelino". "Como decía, es una satisfacción poder apoyar este tipo de iniciativas, nos encanta que haya un montón de jóvenes y no tan jóvenes que siguen con ganas de emprender, de hacer, de agregar valor, eso es clave”.



CONSOLIDAR LAS REDES

Por último, Natalia Aníboli, de INTI, sumó: “Es un orgullo y un placer que haya tanta gente en este evento, que se va consolidando año tras año”. “Desde INTI, junto con el Municipio coordinamos Rafaela Emprende y la verdad que es un placer. Veo mucha gente joven, lo que nos llena de orgullo y nos pone pilas para seguir y potenciar sus emprendimientos o inspirándolos para que nazcan nuevas empresas”. “Estamos en un contexto macro un poco complicado y está muy bueno que todos ustedes estén pensando en emprender o tengan un emprendimiento. Gracias a todos por estar”, finalizó.