El municipio acompaña la educación con obras

El intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; se acercaron a la escuela “Pablo Pizzurno” para conocer el nuevo espacio que incorporó el establecimiento educativo a partir de la construcción de un cerco removible. Este lugar que se ubica aledaño a la ciclovía, será destinado para el desarrollo de actividades de educación física y se construyó con aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) entregados por la Municipalidad, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), otorgados por el Gobierno provincial, y las familias de los niños y niñas a través de la Cooperadora.

La directora de la institución, María Ivana Sigaudo, expresó que “estamos felices porque no solo se expande el territorio escaso que tenemos para la recreación sino para que los chicos del primer ciclo hagan educación física sin tener la necesidad de trasladarse a otro lugar. Para nosotros es muy importante este espacio. El aula también se muda acá en varias ocasiones, así que es un éxito”.

Por su parte, Carolina Wilson, directora del Centro de Educación Física Nº 19, contó: “Una de las escuelas que abarcamos es ésta y para nosotros resultaba un problema el espacio reducido de educación física. Haber logrado esto para nosotros es muy valioso porque podemos desarrollar los contenidos de clases”. Cabe mencionar que la ocasión resultó propicia para que el mandatario local conversara con un grupo de alumnos y alumnas que le realizaron una entrevista sobre diferentes aspectos de su vida.



UN ESPACIO QUE SE

TRANSFORMA EN AULA

Llegar a la solución del cerco removible traslúcido implicó un proceso en el que se analizaron diferentes alternativas, sin embargo todas tenían algún aspecto que no terminaba de convencer. Finalmente, se determinó que esta obra era la mejor opción. La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, explicó que próximamente se “colocarán plantas bajas que no impiden la visibilidad y aportan un marco de seguridad tanto a los alumnos y alumnas como a quienes utilizan la ciclovía”. Además, dijo que “estamos muy felices de ver resuelta esta necesidad que tenía la escuela que, debido a su crecimiento, había quedado sin un espacio al aire libre para desarrollar actividades de educación física y sus recreos”.

“Su directora también nos contó que este sector también se transformó en un espacio muy utilizado para los recreos y para el desarrollo de otros contenidos, por eso es un aula más. De este modo, seguimos acompañando a todas las escuelas de Rafaela”, cerró la funcionaria.