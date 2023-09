Con Messi como líder, Scaloni dio la lista para el debut en Eliminatorias

-*/*-** ATENCIÓN -*/*- Completa para la web. Edición impresa hasta "vistas al cruce frente a Brasil. Y poner la nómina de jugadores.



BUENOS AIRES, 1 (NA). - Con la presencia de Lionel Messi y varias sorpresas, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de los futbolistas citados para los encuentros frente a Ecuador y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericana rumbo al Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

Además de Messi, están la mayoría de los futbolistas que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022, pero la novedad pasó por las convocatorias de Lucas Beltrán, Alan Velasco, Bruno Zapelli, Lucas Esquivel y Marcos Senesi, entre otros.

La Selección nacional iniciará su camino el jueves 7 de septiembre desde las 21 frente a Ecuador en el Estadio Monumental que promete estar completo en su totalidad, que cuenta con una capacidad para más de 84.000 personas. La doble fecha FIFA culminará el martes 12 del mismo mes ante Bolivia en el Hernando Siles de La Paz a partir de las 15.

Si bien están los apellidos habituales en la convocatoria, el entrenador sumó a cuatro jóvenes que bien podrían ser utilizados también por Javier Mascherano para la Sub 23 que se prepara para el Preolímpico: el goleador Lucas Beltrán (22 años), quien recientemente fue transferido a la Fiorentina de Italia, el atacante Alan Velasco (21) que milita en el Dallas FC de Estados Unidos, el mediocampista Bruno Zapelli (21) y el defensor Lucas Esquivel (21), ambos en Athletico Paranaense de Brasil.

Una de las bajas confirmadas para estos partidos es la de Marcos Acuña, quien sufrió un dolor muscular en el Sevilla de España y no logró recuperarse. .

Así lo informó la institución a través de un comunicado: "Estará varias semanas de baja después de confirmarse una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna derecha, que se produjo en Vitoria en el partido ante el Deportivo Alavés, según han confirmado los Servicios Médicos del Sevilla FC. El periodo de baja en este tipo de lesiones suele llevar varias semanas, aunque se le realizarán pruebas de seguimiento al jugador para ir reevaluando los plazos para su vuelta al trabajo y reincorporación".

Otro de los campeones que no figura es Paulo Dybala, a quien el técnico decidió preservar por unos problemas musculares que presentó durante los últimos días en la Roma de Italia.

Luego de estas jornadas, la "Scaloneta" tendrá por delante cuatro fechas antes de fin de año. En octubre, la Selección recibirá a Paraguay y visitará a Perú, mientras que en noviembre se verá las caras frente a sus dos clásicos en Sudamérica: primero, será local de Uruguay para luego viajar con vistas al cruce frente a Brasil.



Estas Eliminatorias serán distintas a las últimas que se disputaron, ya que la FIFA anunció el nuevo formato con 48 selecciones que tendrá la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026 dentro de poco menos de tres años. Esto obligará a un cambio en la clasificación de la Conmebol, ya que, tendrá seis boletos directos y un pasaje para disputar el Repechaje, a repartirse entre 10 equipos.

Además, el cambio de la competición mundialista contempla disputar 104 partidos en el torneo (antes eran 64) llevados a cabo en un lapso de 39 días; lo que implica que el campeón y el subcampeón del certamen más prestigioso del planeta ahora jugarán ocho encuentros cada uno en lugar de los siete actuales, ya que se sumará la ronda de 16avos.

Por otra parte, Argentina disputará sus primeros encuentros por los puntos, ya que, tras su coronación ante Francia en la Copa del Mundo, disputó cuatro amistosos, los cuales ganó todos y no recibió goles: Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia (2-0).



La siguiente es la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias:



Arqueros: Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV) y Franco Armani (River).



Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense).



Mediocampistas: Leandro Paredes (AS Roma), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Facundo Buonanotte (Brighton), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer 04), Nicolás Otamendi (Benfica), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Alan Velasco (FC Dallas) y Thiago Almada (Atlanta United).



Delanteros: Lionel Messi (Inter MIami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter de Milan), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Ángel Di María (Benfica).