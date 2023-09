“Nos jugamos muchas cosas”

Atlético de Rafaela, colocado en puesto de clasificación al reducido desde el comienzo de la temporada 2023, se prepara para recibir al Deportivo Madryn, en el regreso al Monumental luego de dos juegos seguidos como visitante.

Dicho cotejo, por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional, comenzará a las 18.30hs y será arbitrado por Lucas Novelli.



En la previa al juego que se aproxima, el que habló con la prensa fue Manuel Ignacio Lago, quien apuntó que “cuando se gana la semana es más tranquila, estamos contentos, se toma con más paciencia y nos estamos preparando de la mejor manera”.



-Vienen de lograr cuatro de seis como visitante. Negoción…



-Si, es bueno pero algo a destacar es que hace seis partidos que no perdemos. Se subió mucho la vara y tenemos que mantenerlo. Volvimos a ganar de local que era importante, ahora lo tenemos que hacer de nuevo, de visitante nos está costando menos pero tenemos que seguir por esta línea.



-Escalaron una posición, aún están lejos de los de arriba pero los tienen que enfrentar. ¿Se ilusionan con algo más?



-Personalmente, los tres de arriba se desprendieron un poco, no lo descartamos en ningún momento, uno quiere estar siempre lo más alto posible porque después quizás en el reducido te da otras posibilidades, lo veo bastante difícil, son equipos que les cuesta perder, sacan muchos puntos pero nosotros tenemos la ilusión de terminar lo más alto posible.



-Tuvieron un gran rendimiento ante Aldosivi. ¿Fue el mejor partido del torneo?



-Personalmente me quedo con el de Ferro, creo que fue el mejor del año y este fue muy similar por la búsqueda, era un equipo que le gustaba salir jugando, la cancha no ayudaba mucho. Nos gusta cuando el rival se anima, intenta, se hace más rápido el juego y nosotros con el contraataque nos beneficia bastante pero los números hablan por si solos. Creamos muchas oportunidades de gol y eso es importante.



-Y tiene un sabor especial el triunfo al conseguirlo en la última jugada del partido…



-La victoria, sea como sea, si jugas bien tenes más tranquilidad cuando sos protagonista, ahí es cuando uno más la disfruta. El otro día hasta el último momento no se dio y si volvíamos con el empate iba a ser con un sabor amargo por cómo se había dado el partido. A veces no se juega como uno quiere pero ganarle es un gusto especial.



-¿Qué partido esperan ante Deportivo Madryn?



-Cuando jugamos allá, me tocó verlo desde el banco, pero recuerdo que fue un equipo que me gustó como nos había jugado; fue uno de los más difíciles más allá de las condiciones de lo que es el viento y se dificultaba un poco. Es uno de los equipos que más difíciles nos tocó enfrentar, creo que lo ganamos de pelota parada. No se si van a poder hacer el mismo juego acá. Están cerca de clasificar, se juegan balas importantes por eso no hay que confiarse, hay que salir a matar.



-Analizando los rivales, por como llega cada uno, se les vienen dos partidos claves para ‘asegurar’ la clasificación al reducido.



-Si, totalmente, son fundamentales, no solo para la confianza nuestra sino que después se vienen equipos difíciles, con los tres de arriba, donde creemos que podemos sumar porque tenemos dos de local y creemos que podemos hacernos fuertes. Lo mismo con Independiente, porque nos va bien de visitante. Nos jugamos muchas cosas en estos dos partidos porque si miras la tabla pensas que son accesibles pero después a los partidos hay que jugarlos y todos tienen sus méritos, es fundamental para asegurarse algunos puestos de la clasificación.