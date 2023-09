Quilmes visita a Brown de San Vicente

Este viernes se pone en marcha la fecha 11º del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos encuentros, ambos a las 21.30hs.



Argentino Quilmes estará visitando a Brown de San Vicente, partido que tendrá el arbitraje principal de Franco Ceballos.



El Cervecero, con 19 puntos, buscará seguir por la racha victoriosa y sumar su cuarto triunfo al hilo. Los de barrio Italia vienen de superar 3-1 a Aldao, previamente le ganaron 2-0 a Humberto y 3-0 a Josefina.



Brown (11), por su parte, le ganó a Tacural 2-0 el fin de semana pasado y previamente igualó 1-1 con Aldao.



El otro juego de este viernes lo disputarán Deportivo Ramona (9) recibiendo a Florida de Clucellas (11). Guillermo Vacarone será el árbitro. El ‘Depor’ viene de igualar 0-0 con 9 de Julio y la ‘Flora’ de caer como local con Ferrocarril del Estado, por 3 a 1.



Así va toda la fecha:



Viernes 01/09: 21.30hs Brown vs Quilmes, Dep. Ramona vs Florida de Clucellas.



Domingo 03/09: 12.30hs Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela; 13.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Tacural; 15.30hs Deportivo Josefina vs Atlético María Juana.



Lunes 04/09: 21.30hs Peñarol vs Argentino de Humberto (pendiente fecha 10).



Martes 05/09: 20.30hs Unión de Sunchales vs 9 de Julio, Ben Hur vs Libertad de Sunchales.



Jueves 07/09: 21.30hs Argentino de Humberto vs Argentino de Vila.



A confirmar: Deportivo Aldao vs Peñarol.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 24; Ferro 23; Libertad 21; Quilmes 19; Peñarol 19; 9 de Julio 17; Atlético de Rafaela 17; Dep. Aldao 12; Brown San Vicente 11; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión de Sunchales 9; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 4.



PRIMERA B



Este viernes se pondrá en marcha la fecha 9 del torneo Clausura de la Primera B con la disputa de dos adelantos.

En la Zona Sur, Sportivo Santa Clara recibirá a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, a las 22.00hs. El árbitro será Leandro Aragno.

Por la Zona Norte jugarán Sportivo Roca y Moreno de Lehmann, a las 22.30hs. Brian Celis será el juez principal.