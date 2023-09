Ben Hur y 9 de Julio ante un partido muy esperado

El sábado a las 15.30 volverán a encontrarse Ben Hur y 9 de Julio por la Copa Santa Fe. Como hace un año, en la instancia de octavos de final, sólo que en un escenario diferente. En 2022 se midieron el 28 de agosto en el estadio Germán Soltermam con victoria del León por 2 a 1, con goles de Maximiliano Ibáñez y Facundo Maldonado, mientras que Martín Alemandi había convertido para el Lobo. En esta oportunidad se verán las caras en el "Néstor Zenklusen" de la BH.

El partido tiene una marcada importancia más allá que los objetivos deportivos de ambos están enfocados en niveles superiores. El local en el Regional Amateur que se iniciará a fines de octubre, mientras que 9 de Julio apunta a cristalizar la permanencia en el Federal A. Pero como este encuentro se produce justo en un tiempo donde al Lobo le resta bastante para arrancar el torneo, y el León queda libre, sin dudas que pondrán lo mejor y de tal modo puede darse un buen espectáculo.

Recordemos que Ben Hur el domingo pasado eliminó a Central San Carlos con un global de 3-1, en tanto 9 de Julio hizo lo propio con Peñarol con un acumulado de 3-2.

Un dato no menor será el regreso de Maximiliano Barbero a barrio Parque, ahora dirigiendo a 9 de Julio. Hace un año en el enfrentamiento mencionado, era el DT benhurense.

Recordemos que esta instancia es a partido único en la cancha del equipo de menor categoría. En caso de empate, se ejecutarán tiros desde el punto del penal.



VENTA DE ENTRADAS

En un primer momento Ben Hur había anunciado que las entradas generales se iban a vender el mismo sábado en el estadio. Pero finalmente, por disposición policial, esto no será así y se venderán anticipadas este viernes de 8 a 12 en Secretaría, y de 17 a 20.30 en boletería de calle Ituzaingó, como así también el sábado de 9 a 13 en la boletería de Ituzaingó.

El costo será de 1.500 pesos, la platea central 1.000 y la norte 500 pesos. No se venderán entradas visitantes en el estadio.



LLEGO MARTINEZ

El defensor Matías Martinez se sumó a la BH para disputar el Torneo Regional y la Copa Santa Fe. Llegó procedente de Americano de Carlos Pellegrini.

El santafesino, de 22 años acordó su arribo al Lobo luego de haber sumado entrenamientos anteriormente junto al plantel que conduce “Roly” Carlen. El defensor central de 1.86 se formó como jugador en Unión de Santa Fe, integrando las Inferiores de AFA desde 2013 a 2021. Luego, jugó el Torneo Federal “A” en Sportivo Peñarol de San Juan y posteriormente en Americano de Carlos Pellegrini.