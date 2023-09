Se presentaron los 21k del 8 de octubre

Este jueves, en la Sala IV del Complejo Recreativo del Viejo Mercado, se llevó a cabo la presentación de la media maratón “21K Rafaela 2023, Daniel Tecla Farías” que se realizará el domingo 8 de octubre con largada a las 8.00. En la misma estuvieron presentes el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo.

La media maratón “21K”, creada y sostenida por la gestión del intendente Luis Castellano, se desarrollará sobre las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros (las dos primeras, certificadas).



JERARQUIZAR AÑO TRAS AÑO

“Desde que asumió Luis, creó, sostuvo y nos pide que en cada edición la media maratón sea jerarquizada”, dijo Ignacio Podio, quien agregó que hoy nuestra ciudad tiene una carrera importantísima a nivel provincial y que está en la agenda de los runners a nivel nacional”.

El subsecretario afirmó que “el año pasado tuvimos runners de 7 provincias y 72 localidades y eso, claramente, posiciona a nuestra media maratón como un evento de agenda para los deportistas a nivel nacional”. Podio reconoció el esfuerzo de los equipos municipales que vienen trabajando desde hace meses en la organización del encuentro y “más que nunca, a los sponsors que han hecho realidad que hoy estemos en este lanzamiento y que podamos sostener la carrera”.

Siguiendo esa línea, el funcionario subrayó la labor del equipo de la Dirección de Comunicación Institucional de la Municipalidad de Rafaela que tuvo a su cargo el diseño de las remeras que las y los participantes lucirán el día de la competencia y celebró que nuevas empresas locales se hayan sumado a las que tradicionalmente venían formando parte de cada edición, incluso una local para la confección de las citadas remeras.

Por otra parte, indicó que el día de la competencia “habrá seis puestos de hidratación. En el quinto, además de agua habrá frutas y en el sexto -que es después de la llegada- fruta, agua isotónica, barrita de cereal y frutos secos”. Asimismo, Podio sumó que “dentro del parque cerrado -la Plaza 25 de Mayo- tendremos un stand de kinesiólogos con 10 especialistas para asistir antes y después de la carrera a cada uno de los corredores, así como otro de podología y una nutricionista que estará haciendo unas pruebas de deshidratación del corredor”.

A su vez, Podio aclaró que los kits de competición se entregarán el día anterior a la carrera con la intención de que se cumplan todos los horarios programados; un detalle que hace a la jerarquización del evento.

El costo de las inscripciones será de 6.000 pesos, siendo el mismo para cualquiera de las tres distancias.



SUMA DE ESFUERZOS

A su tiempo, Alcides Calvo dijo: “Esto es como una ecuación. Si no se suman los esfuerzos no se llega a los resultados. Creo que esto es fruto de eso y de una fuerte decisión política. Estos son los eventos que ponen de manifiesto la capacidad innovadora y de superación que hemos tenido cada uno desde un lugar distinto con la fuerte decisión del Municipio y de los sponsors”.

Por su parte, Francisco López, de Cormorán S.A,. expresó: “Como empresa siempre apostamos a este evento porque la verdad es que nos interesa fomentar la salud, el bienestar físico como algo fundamental para la vida, para tener un cuerpo sano y una mente sana. Este es un evento de la ciudad y nos sentimos parte”.

También, Leonardo Marco, de Megatone.net, manifestó: “Este es el primer año que megatone.net se suma a la maratón de la ciudad de Rafaela. Nuestra empresa, históricamente, está vinculada con el deporte y desde el año pasado empezamos a auspiciar y a colaborar en todo lo relacionado con carreras, maratones, en diversos puntos del país. Tuvimos experiencias previas en Buenos Aires, Rosario y, lógicamente, al ser una empresa local estábamos esperando la oportunidad de estar, así que cuando nos convocaron no dudamos. Incluso, la entrega de kits se va a realizar en nuestra sucursal de boulevard Santa Fe 280 el día 7 de octubre, desde las 9:00 hasta las 18:00”.

Por último, Adrián Sanmartino, referente de los runners en Rafaela recordó: “Lo primero que quiero hacer es mencionar al principal mentor de todo esto que es el profe Mario Mayo”. Luego hizo un recorrido comentando distintas experiencias vividas a lo largo de las diferentes ediciones de la media maratón. En el final, agradeció “a la Municipalidad, que siempre aporta, y a los sponsors que se ponen en la piel de la gente que organiza y logra que un evento muy complejo, muy difícil de hacer, sea una realidad”.