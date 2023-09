Donald Trump se declaró no culpable ante una acusación

WASHINGTON, Estados Unidos, 1 (Reuters). - El expresidente estadounidense, Donald Trump, se declaró este jueves no culpable de una acusación penal en Georgia relacionada con sus intentos de revertir su derrota en las elecciones de 2020, según una presentación judicial.

La declaración significa que Trump, favorito para ser el candidato republicano a la presidencia en 2024, no comparecerá en persona en el Tribunal del condado de Fulton en Atlanta la próxima semana para hacer frente a los cargos.

La fiscal del condado, Fani Willis, acusó a Trump de 13 delitos graves, incluido el de asociación ilícita, por presionar a funcionarios estatales para que revirtieran su derrota en las elecciones de 2020 y crear supuestamente una lista falsa de electores para socavar la certificación del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden.

Las últimas acusaciones suponen la cuarta imputación de Trump desde que lanzó su campaña de reelección a la presidencia.

"Como lo demuestra mi firma a continuación, por la presente renuncio a la comparecencia formal y presento mi declaración de no culpable a la acusación en este caso", dijo Trump en la presentación judicial en el Tribunal Superior del condado de Fulton.