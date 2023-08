Municipales de Rafaela, Santa Fe y Rosario se encaminan hacia un nuevo sindicalismo

Los secretarios Generales del SEOM de Rafaela, Darío Cocco y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR), Antonio Ratner junto al secretario Adjunto de ASOEM de Santa Fe, Pablo Casale presidieron ayer un encuentro en el Espacio Cultural del gremio local para profundizar la "alianza estratégica" que acordaron el año pasado que implicó, entre otras medidas, la desafiliación de la Festram.

Los dirigentes, que estuvieron acompañados por las comisiones directivas de los tres sindicatos, expusieron ante una "nutrida convocatoria de delegados y delegadas de SEOM "los objetivos que los unen en este nuevo camino que se abre a nivel provincial, luego de la alianza estratégica sellada entre los gremios el pasado 15 de agosto en instalaciones del Campo Recreativo ASOEM". "En este acontecimiento, los trabajadores y trabajadoras, a través de sus delegados, fueron partícipes del espacio de construcción que inauguran los tres sindicatos más representativos de la provincia, con la finalidad de anticiparse a los desafíos futuros y conquistar mejoras significativas en las condiciones laborales y la calidad de vida del sector municipal y comunal", señalaron en un comunicado conjunto.

Al darle la bienvenida a los "compañeros" de Santa Fe y Rosario, Cocco invitó a Ratner y a Casale a tomar la palabra para transmitir sus experiencias: “Queremos que nos cuenten como llegamos hasta aquí. Nos ilusiona muchísimo este proyecto, esta nueva unión. Tenemos un camino muy lindo por recorrer, con cosas importantes para hacer en conjunto”.

El encuentro fue anticipado por este Diario en su edición del martes, cuando se indicó que el SEOM convocó a una asamblea extraordinaria para este viernes en la que tomará la decisión de desafiliarse de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), una camino que ya recorrieron tanto ASOEM -en julio del año pasado- y el STMR, en diciembre.

El secretario General de Rosario, y Secretario Adjunto de la confederación nacional de municipales, Antonio Ratner, invitó a Rafaela a sumarse reflejando en sus palabras la identidad que define a esta nueva forma de construir políticas gremiales: “Esto no es un sueño, sino un camino para poner al trabajador de pie después de muchísimo tiempo. Dejemos de actuar por acción y reacción. Empecemos a proponer, a recuperar el factor de poder y creación de propuestas del sindicalismo. Lo único que perseguimos es el bienestar de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe.”

Por su parte, Casale manifestó “absolutamente agradecido por esta invitación de SEOM”, y en referencia a las dificultades en la federación actual, expresó que “el reconocimiento interno no era proporcional a la incidencia que teníamos en cuanto a recursos de negociación y de movilización. En la federación nunca hubo un reconocimiento a lo que estos tres sindicatos aportaban a la lucha. No tenemos nada que perder, solo la posibilidad de fortalecernos”

En tanto, Yamile Baclini, secretaria Adjunta del STMR recordó que “el que está al lado del trabajador y el que lo acompaña para resolver las problemáticas es el gremio de base.” Refiriéndose a lo que viene, instó a “no tirar hacia atrás. Hay que ir para adelante, mejorando, uniendo y garantizando la participación de todas las voces. Nadie abandona el espíritu solidario, sino que estas luchas colectivas deben canalizarse en beneficios para los trabajadores y que se le dé la trascendencia que cada una de estas municipalidades tiene y no se encuentra reflejada en los ámbitos de discusión. Cuando todos los temas son iguales, y ninguno trasciende, son todos lo mismo. Hay que darle importancia a muchísimos temas que nunca se han tratado. La unificación tiene que ser para mejorar.”

Por último, Luisina Acevedo, secretaria Gremial de ASOEM, destacó que -siendo los gremios municipales organizaciones de primer grado- “la autonomía es fundamental, porque el poder de los trabajadores lo tienen ustedes en su sindicato de base”. En referencia a la asamblea que se aproxima, aseguró que “en dos días, van a ser los protagonistas y las protagonistas de la transformación de la historia de SEOM".

La asamblea extraordinaria del SEOM se llevará a cabo mañana a partir de las 9:00 y se espera la presencia de más de un millar de afiliados -se utilizará también el patio de la sede sindical de avenida Brasil y Lavalle, por lo que habrá corte de tránsito en el sector-.