Pullaro dijo que votaría a Milei en un balotaje frente a Massa

El candidato a gobernador de Santa Fe de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, generó ruido en la interna del espacio opositor, luego de haber admitido que votaría al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en caso de que haya un balotaje frente al oficialista Sergio Massa.

La declaración provocó malestar en las filas de la postulante presidencial de JxC, Patricia Bullrich, ya que el radical Pullaro evitó dar la típica respuesta en esos casos, orientada a que no imagina una segunda vuelta entre Milei y Massa, al considerar que la titular del PRO seguramente formará parte de esa instancia.

El aspirante a desbancar al peronismo en Santa Fe comenzó señalando que desea que Bullrich sea electa presidenta pero luego decidió aceptar el desafío de la pregunta sobre si prefería a Milei sobre Massa en un posible balotaje, ante lo que respondió: "Absolutamente".

"Apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad. Yo en la provincia y ella en la Nación. Pero sea quien sea voy a tener una buena relación institucional", indicó el dirigente en una entrevista. Y agregó: "Más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia (Milei) no lo va a poder hacer. Prefiero que gane Bullrich pero si Bullrich no entraría al balotaje siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia. El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar".

En las PASO de Santa Fe, realizadas en julio pasado, Pullaro, con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, se impuso en la interna a Carolina Losada, quien era apoyada por Patricia Bullrich.

El martes último, ya superada la interna, Bullrich había compartido su primera actividad junto a Pullaro, en una visita que la aspirante presidencial hizo a Rosario, donde anunció los lineamientos de lo que será su política de Seguridad en caso de llegar a la Casa Rosada.

Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, está cerca de consagrarse gobernador, ya que llega con una gran ventaja a los comicios generales del mes próximo, luego de que en las PASO la sumatoria de los votos que obtuvieron él y Losada significó más del doble de los que obtuvieron los postulantes del peronismo.

Consultado por estos dichos, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, salió tajante a decir que "no hay ninguna posibilidad" de que haya una segunda vuelta sin la presencia de Patricia Bullrich.

"Vamos a ganar las elecciones y si hay balotaje va a estar Patricia, va a estar Juntos por el Cambio. Así que no nos planteamos ninguna otra hipótesis, nosotros estamos trabajando muy fuerte y vamos a estar gobernando la República Argentina con el acompañamiento del pueblo argentino", completó luego de la reunión que mantuvo este miércoles con la candidata presidencial. (NA)