Las finales de los Juegos Santafesinos 2023, en Rafaela

Los Juegos Santafesinos tienen como objetivo el desarrollo deportivo, la promoción de derechos y el fortalecimiento de la convivencia.

El certamen, en su edición 2022, contó con la participación de 80.000 deportistas de las 365 localidades de los 19 departamentos, 1.014 escuelas, más de 500 clubes y 35 federaciones y asociaciones deportivas.

En la edición del corriente año, este programa deportivo y educativo, superó las 100.000 inscripciones en 57 disciplinas deportivas, iniciando su instancia local el 8 de mayo con más de 1.000 eventos por semana, y continuó con las etapas departamental y regional, las cuales dieron paso a esta última fase de competencias, realizadas a comienzos de agosto en distintas disciplinas en Rosario y Santa Fe.

En la continuidad, este miércoles y jueves se vienen desarrollando en nuestra ciudad, finales de varios deportes, pre-clasificatorios provinciales para los Juegos Nacionales Evita que tendrán lugar en Mar del Plata entre el 25 y 30 de septiembre.

Las actividades se vienen desarrollando en el velódromo del Club Ciclista de Rafaela, en el predio del autódromo de Ciudad de Rafaela, en los gimnasios de los Clubes Independiente, Atlético, Peñarol, Almagro y también en el CEF Nº 53.

El intendente, Luis Castellano; el diputado Nacional, Roberto Mirabella, el senador departamental, Alcides Calvo; la secretaria de Deportes Provincial; Florencia Molinero y la secretaria de Gestión Territorial Educativa Provincial, Rosario Cristiani subieron al escenario dispuesto en la Sociedad Rural de Rafaela para darles la bienvenida a todos los deportistas y sus profesores.

Fue el intendente municipal, como autoridad máxima de la ciudad anfitriona, quien les dio el mensaje de bienvenida a todos los presentes.

“Qué lindo ver este salón lleno de chicos, de chicas, de deportistas. Son días históricos porque es la primera vez que hay siete competencias que juegan una instancia final aquí en Rafaela. Y eso para nosotros es un orgullo como ciudad, un hermoso orgullo. Así que un agradecimiento grande al gobernador para habernos elegido. Los ganadores de acá se irán a Mar del Plata y eso me parece que es un objetivo hermoso para cada uno de los que compiten. Santa Fe, Rafaela, semillero de deportistas, semillero de chicos y chicas que haciendo deporte también están contribuyendo a tener una vida más sana y una sociedad mejor. Bienvenidos todos a la ciudad y éxitos”.

Florencia Molinero completó la ronda de declaraciones destacando: “Fue una decisión del gobernador Omar Perotti aportar de esta manera al deporte, aportar fuertemente los Juegos Santafesinos. A mí me tocó ser deportista, me tocó estar al lado de ustedes, y les digo: disfrútenlo porque pasa rápido y está buenísimo. Así que disfrútenlo, vivan estos dos días graciosos con sus amigos, hagan amigos y después vuelvan a sus escuelas, vuelvan a sus clubes y el año que viene, en vez de ser 100.000 seremos muchos más”.