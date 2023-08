¿Y Cristina?

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, criticó el silencio público de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la campaña electoral de Unión por la Patria y reclamó una "reacción", para luego advertir que "después no vale llorar" si llega a triunfar la oposición en los comicios.

"Tiene que haber una reacción de los integrantes de Unión por la Patria. No lo veo hablar al Presidente (Alberto Fernández); no la veo hablar a la vicepresidenta; no lo veo hablar al presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires (Máximo Kirchner), ni a los gobernadores, ni a los intendentes", se quejó el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.



En declaraciones radiales, el referente sindical redobló el fuerte mensaje que envió al interior de la alianza oficialista y exigió que "los que ahora juegan a medias tintas, mejor que después no se lamenten".

"Muchachos, después no lloremos, eh. No lloremos cuando, si ganan estos tipos, te sacan la indemnización o te quedás sin laburo. Hay que concientizar a la población: estos tipos están todos los días hablando en los medios", planteó el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Tras remarcar que ve que el oficialismo "está competitivo" pese a haber quedado tercero en las PASO, Pablo Moyano realizó "un llamado a todos los integrantes de Unión por la Patria, a los movimientos sociales, al movimiento obrero y a los políticos para que también salgan a militar".

El cosecretario general de la CGT consideró que las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, son "un aliciente" para la población y volvió a quejarse del silencio dentro de la coalición gobernante. "Es preocupante que nadie sale a hablar. El ministro toma medidas y no hay un respaldo político importante", subrayó sostuvo Moyano.

De cara a las generales del 22 de octubre, el referente sindical pidió "convencer a todos los que votaron a la derecha".

"Necesitamos que desde la conducción nacional hagan una convocatoria para seguir convenciendo a los que no fueron a votar y, después, a todos los que votamos a la derecha, que muchos votos son nuestros. Empezar a recuperar a esa gente que hoy está desencantada con el Gobierno", destacó. Y concluyó: "Estoy convencido que entramos al balotaje. Después ahí el peronismo se va a recomponer y va a dar vuelta esta historia. Hoy, con la bronca de muchísima gente se va volcado a un voto que nada tiene que ver con defender la soberanía nacional". (NA)