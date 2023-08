La UCR respaldó a Bullrich, que se reunió con Macri y hoy presentará a Melconian

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se reunió ayer con el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, en la sede del Comité Nacional de ese partido, para avanzar en la estrategia electoral de cara a los comicios generales de octubre próximo, antes de presentar mañana en Córdoba a Carlos Melconian como su nuevo referente económico.

En la sede porteña de la calle Alsina, Bullrich y Luis Petri, su vice, fueron recibidos por la primera plana del partido centenario. Morales, que compitió contra Bullrich en la interna de JxC como vice de Horacio Rodríguez Larreta, reveló en conferencia de prensa que se trató de un encuentro para apuntalar "cuestiones operativas de la campaña".

En esa línea, gobernador saliente de Jujuy sostuvo que también hablaron de propuestas y que reafirmaron la consigna de "lucha" contra el kirchnerismo.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad fue consultada por la designación del economista Melconian como posible ministro de Economía, si es que llegara a la Casa Rosada el 10 de diciembre. "Es un tema que discutimos mucho recién en la reunión. Melconian tiene una mirada muy fuerte de la importancia de pensar en la inversión y en todos los sectores de economía y sobre cómo generar empleo. Esa mirada de generar empleo es la que todos compartimos", resaltó Bullrich.

La presidencialista de la coalición opositora contó también que la presentación de Melconian será respaldada por todo el equipo de Juntos por el Cambio, que el viernes pasado se reunió coordinado por Luciano Laspina, uno de los principales asesores de Bullrich en la materia.

Tras encolumnar a todo el espacio, una de las incógnitas se posaba sobre la figura del ex presidente Macri, pero que Bullrich disipó al subrayar que ya se encontró con el ex jefe de Estado, recién aterrizado en la Argentina, tras caer derrotado en el Mundial de Bridge.

"Le conté un poco cómo estábamos en la campaña y simplemente le describí cómo estaba la campaña, cómo lo íbamos a hacer, cómo estábamos organizándonos, cómo estaba junto con el cambio. Así que una reunión de trabajo", señaló Bullrich respecto al encuentro con Macri y evitó decir si se sumará a la campaña.



LA DECISIÓN DE SUMAR A MELCONIAN

Bullrich presentará hoy a Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, en un acto que compartirán en Córdoba. La ceremonia en la que se comunicará el anuncio será en el Hotel Quinto Centenario de Córdoba capital a las 10:45.

Melconian desembarcará en la estructura de Bullrich junto a su equipo de economistas de la Fundación Mediterránea y tendrá como meta elaborar el programa económico que aplicará la ex ministra de Seguridad en caso de asumir la Presidencia el 10 de diciembre de este año.

"Creo que tiene el mejor equipo económico de la Argentina, es un equipo económico basado en la Fundación Mediterránea en Córdoba. Tiene más de 80 profesionales de altísima calidad y capacidad, y se van a sumar más todavía", elogió Bullrich a Melconian en la previa del anuncio.

La titular del PRO de esta forma busca generar un impacto en la campaña de cara a las elecciones generales, luego de cierto desencanto que quedó en la dirigencia de JxC por el porcentaje de votos que cosechó en las PASO la suma entre ella y Horacio Rodríguez Larreta, por debajo de lo esperado y dejando al espacio en el segundo puesto.

En ese marco, el discurso económico venía siendo percibido como una de las "flaquezas" de su campaña, en comparación con otros ejes como el de seguridad, en el que la exministra se muestra más sólida y con claras propuestas.

Justamente, la economía es una de las mayores preocupaciones de la población y es en el aspecto en el que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el aspirante presidencial más votado en las PASO, se muestra más cómodo, con anuncios de campaña en dicha materia que fueron de los más resonantes.

La decisión de llevar a Melconian de ministro, en detrimento de otros economistas que Bullrich tenía en carpeta como Luciano Laspina y Hernán Lacunza, es sacar a la cancha a partir de ahora a un hombre de alto perfil y tratar de opacar a Milei en lo que queda de campaña, todo eso con el principal objetivo en el horizonte: ingresar a un balotaje.



RESPALDO DE SANTILLI

A SU CANDIDATURA

Por otro lado, Bullrich sumó formalmente este miércoles el respaldo a su campaña presidencial de Diego Santilli, el ex candidato a gobernador bonaerense por el ala de Horacio Rodríguez Larreta, que fue superado en la interna por Néstor Grindetti. Fue mediante un video que subió a su cuenta de Twitter, en el que la ex ministra le agradeció a Santilli y sostuvo: "Te vamos a necesitar en los desafíos que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina". (NA)