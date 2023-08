Así va la fecha 11 de la Primera A

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputará la fecha 11 con el siguiente programa de partidos, días y horarios:



Viernes 01/09: 21.30hs Brown vs Quilmes, Dep. Ramona vs Florida de Clucellas.



Domingo 03/09: 12.30hs Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela; 13.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Tacural; 15.30hs Deportivo Josefina vs Atlético María Juana.



Martes 05/09: 20.30hs Unión de Sunchales vs 9 de Julio, Ben Hur vs Libertad de Sunchales.



A confirmar: Peñarol vs Argentino de Humberto (Fecha 10), Deportivo Aldao vs Peñarol, Argentino Humberto vs Argentino de Vila.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 24; Ferro 23; Libertad 21; Quilmes 19; Peñarol 19; 9 de Julio 17; Atlético de Rafaela 17; Dep. Aldao 12; Brown San Vicente 11; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión de Sunchales 9; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 4.