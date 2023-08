Los pibes de la Crema, clasificados a la zona Campeonato de Inferiores de AFA

El torneo 'Campeones del Mundo' de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, que es organizado por AFA, puso en disputa su 23º y última fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se midieron con Quilmes. Gracias a los resultados obtenidos los pibes de la Crema cerraron una gran etapa con un segundo puesto en la tabla acumulada y la clasificación a la Fase Campeonato, donde las seis divisionales jugarán de manera individual buscando llegar a las finales de la temporada.



Los resultados ante el Cervecero fueron los siguientes:



- Cuarta División: Quilmes 2 vs Atlético de Rafaela 3 (Joaquín Stizza, Lucas Alessi y Alejo Manna).

- Quinta División: Quilmes 2 vs. Atlético de Rafaela 2 (Santino Stricker y Valentino Gandín).

- Sexta División: Quilmes 2 vs. Atlético de Rafaela 2 (Martino Sasia y Máximo Sandoval).

- Séptima División: Atlético de Rafaela 1 (Federico Liotta) vs. Quilmes 1.

- Octava División: Atlético de Rafaela 2 (Santino Boidi y Antonio Condrac) vs. Quilmes 0.

- Novena División: Atlético de Rafaela 1 (Valentino Valiente) vs. Quilmes 1.



La tabla general quedó de la siguiente manera: Aldosivi 301 puntos; Atlético 290; Temperley 289; Ferro Carril Oeste 284; Quilmes 268; Patronato de Paraná 229; Chacarita 214; All Boys 208; Deportivo Morón y Talleres de Remedios de Escalada 207; Nueva Chicago 200; Deportivo Riestra 199; Camioneros de Luján 196; Estudiantes de Buenos Aires 189; Brown de Adrogué 184; Defensores de Belgrano 173; Flandria 155; Tristán Suárez 139; Villa Dálmine 135; Atlanta 131; Almirante Brown 128; San Telmo 122; Defensores Unidos de Zárate 77 y Almagro 75.



En cuanto a las ubicaciones por categoría, la Novena División finalizó en primer lugar, mientras que Cuarta y Quinta fueron segundos. La Séptima terminó en tercera ubicación, Octava en la quinta y la Sexta en la séptima.



ASÍ SEGUIRÁ EL TORNEO



La Segunda Fase se disputará en dos grupos (A y B). En el primero estarán los mejores 12 de la primera fase, mientras que el resto irá al grupo B. La disputa será por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de partidos. Aquellos clubes que ocupen el primer y segundo puesto de cada categoría del Grupo A y el club que se ubique en el primer puesto del Grupo B, clasificarán a la Fase Final, la cual se disputará de la siguiente manera:



- Primera Etapa: la disputarán los equipos ubicados en el segundo puesto del Grupo A, quienes se enfrentarán a los clubes del primer puesto del Grupo B.



- Segunda Etapa: La disputarán los equipos vencedores de la Primera Etapa de cada una de las categorías, más los clubes ubicados en el primer puesto del Grupo A. También será a un solo partido en la cancha del mejor ubicado.



- Fase Final: La disputarán los ganadores de la Segunda Etapa con los vencedores de la Fase Final Interior, con sede a definir.



EL FIXTURE DE ATLÉTICO DE RAFAELA



El debut será este sábado 2 de septiembre ante Chacarita Juniors, jugando en Rafaela las categorías Mayores. Luego el ordenamiento será el siguiente: 2°) Patronato; 3°) Quilmes; 4°) Aldosivi; 5°) All Boys; 6°) Riestra; 7°) Talleres (RE); 8°) Ferro Carril Oeste; 9°) Temperley; 10°) Nueva Chicago y 11°) Deportivo Morón.