Una nueva empresa apuesta por Rafaela

En el Complejo Ambiental, el intendente Luis Castellano firmó ayer el Decreto a partir del cual se adjudica la concesión de los lotes Nº 5 y 6 del Parque Tecnológico del Reciclado a la empresa Biopaz S.A. para la gestión y tratamiento de envases de agroquímicos y sus líquidos residuales junto a la valoración de residuos plásticos con fines diversos.

La inversión será superior a 70 millones de pesos y se generarán más de 20 puestos de trabajo en una proyección a dos años.

Estuvieron presentes en la firma el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso. En representación de la empresa asistieron su presidente, Luciano Tronconi; el gerente operativo, Diego Gil; y el gerente administrativo, Alejandro Brunel. “Esta empresa se dedica a recolectar los envases y transformarlos en materia prima utilizable. Esto se va a producir en Rafaela. Desde el municipio estamos brindando las condiciones para que esto sea posible y venimos hace muchos años trabajando en temas ambientales”, declaró el mandatario local.

En este sector de la ciudad en donde se realiza el adecuado tratamiento de los residuos “se destina un espacio para que las empresas que trabajan en la economía verde, pueden venir a desarrollarse”.

Además, remarcó que “el tema ambiental está en nuestra agenda y en la agenda de los países desarrollados. Tenemos empresas de muy buen nivel y mucha inversión y que seguramente tienen un problema al determinar el lugar en el cual arrojar sus envases plásticos. Ahora esto se va a hacer acá”.



MODELO EN EL

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El presidente de la firma, Luciano Tronconi, comentó: “Rafaela está a la vanguardia en el tema ambiental y para nosotros como empresa es muy importante”. También dijo que “estamos muy contentos porque es una ciudad modelo en el tratamiento de residuos. Vamos a hacer una inversión muy importante en maquinaria que no solo aportará un beneficio a la ciudad sino a las empresas que van a poder tener un certificado de tratamiento y disposición final de los plásticos, una exigencia a nivel mundial”. Por su parte, Alejandro Brunel explicó que “somos una empresa que operamos en Corrientes con plásticos y residuos peligrosos. En dos meses estaríamos comenzando a trabajar en Rafaela y la zona”.

En tanto que Diego Gil agregó que “el objetivo es tratar de reciclar lo que es reciclable y lo que no. Esto quiere decir que hay polímeros diferentes, algunos se reutilizan para la industria plástica y otros que no porque están compuestos de forma diferente”.

Por eso, “a través de una máquina denominada madera plástica, vamos a fusionar diferentes polímeros, fundiéndolos y solidificándolos dentro de una matriz. En un principio, queremos hacer postes y varillas de madera plástica para alambrados o cercos perimetrales”. “Nosotros somos operadores también de los bidones fitosanitarios y la idea es firmar un convenio con Provincia para tratar estos materiales que constituyen una problemática, al igual que lo hacemos en Corrientes”, cerró.