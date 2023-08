“La realidad es que al país que produce no le generan ningún beneficio”

Los anuncios realizados por el Gobierno días atrás siguen generando repercusiones en el sector agropecuario. El domingo pasado, el ministro de Economía Sergio Massa confirmó medidas para el sector a través de sus redes sociales y 48 horas después, el secretario de Agricultura Juan José Bahillo brindó detalles de iniciativas que generan más dudas que certezas en la agroindustria.

En su paso por Rafaela esta semana, para el lanzamiento oficial de la Expo Rural de Rafaela y la Región, la presidenta de CARSFE Sara Gardiol conversó con LA OPINIÓN sobre los anuncios y fue contundente: “son enunciados vacíos de contenido”.

En ese sentido, reflexionó: “tengo la percepción que seguimos haciendo anuncios que son para rellenar el espacio y que no tienen ningún contenido real, que no generan ningún ingreso y que seguimos viendo cómo podemos cumplir con alguna meta del FMI”. Y agregó: “son anuncios que encajan con la candidatura que tiene el ministro [Sergio Massa] para las elecciones generales de octubre”.

La mujer ruralista, oriunda de Gálvez, se mostró ofuscada porque “el campo tiene que salir a explicar que las cosas que dicen por redes sociales no nos benefician en absoluto y, en algunos casos, recaen e incrementan los costos en varias producciones”. Por eso, afirmó: “la realidad es que al país que produce no le generan ninguno beneficio”.



CRÍTICAS DE CRA

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también cruzaron al Gobierno. Para la entidad que preside Jorge Chemes, los anuncios parten "de un problema inicial".

Al respecto, indicaron en un comunicado: "pretenden reducir el impacto negativo de la devaluación de 25% aplicada tras las PASO, devaluación decidida ante la distorsión generada por el propio gobierno entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio legales alternativos, y a pesar de ser un gobierno sin credibilidad, con un Banco Central con reservas negativas". Y resumieron: "el resultado ha sido el traslado de devaluación a precios, con aumento de la distorsión de precios relativos"

Por eso, los confederados calificaron a las medidas como "parches", que no se ocupan de las soluciones de fondo para promover la producción y la inversión.

"Desde CRA sostenemos que lo mejor sería un cierre de gestión gubernamental sin más medidas distorsivas, y a los candidatos a presidente, reglas claras para el campo: liberar el comercio, cerrar la brecha cambiaria, claridad en la eliminación de los derechos de exportación. En definitiva, que demuestren que apuestan por la producción y la inversión privada, y no que siguen aportando a un Estado ineficiente que hace redistribución de recursos que ha llevado al país al estancamiento y a esta crisis", expresaron.

Uno de los anuncios contempló un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro.

"Una medida excluyente entre productores, y burocrática. Sólo con YPF Agro. La siembra de trigo ya terminó. El control y virtual cierre de importaciones de algunos fertilizantes por falta de dólares del Banco Central ha afectado la siembra de trigo", fustigaron.

"Continuar con el programa Puente al Empleo para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural. Se trata de otra medida burocrática que no cambia el problema de la falta de oferta de trabajo en las economías regionales", admitieron.