Las exportaciones de carne vacuna repuntaron, pero hay variables que preocupan

En un escenario que podría parecer prometedor para el sector de la ganadería, las exportaciones alcanzaron niveles récord durante el presente año. Sin embargo, tras el optimismo que podría generar esta noticia, desde Rosgan (el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario) advierten sobre un panorama más complejo que requiere un análisis más profundo.

En el mes de julio, las cifras registraron un total de 93.000 toneladas equivalentes de carne vacuna exportada, lo que representa un aumento significativo del 9,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. De hecho, los primeros siete meses de 2023 han experimentado un incremento interanual del 9,3%, acercándose a un total de 560.000 toneladas equivalentes. A simple vista, estos números podrían sugerir un floreciente desempeño en el sector de la exportación de carne.

No obstante, una mirada más cercana revela que estos logros en volumen no se traducen en una situación financiera igualmente próspera. Los ingresos generados en 2023, que suman USD 1.676 millones, son aproximadamente un 20% menores en comparación con los obtenidos en 2022. Esta disparidad se atribuye principalmente a una serie de factores, entre ellos la devaluación de la moneda local y otros problemas internos que han impactado los precios y la oferta de carne.

Uno de los puntos más preocupantes es la disminución del precio promedio por tonelada exportada en 2023, que ronda los USD 4,412. Esta cifra representa una caída significativa del 27% en comparación con el año anterior. Mientras que el volumen de exportación ha aumentado, la depreciación de la moneda ha contribuido a esta tendencia a la baja en los precios.

Los desafíos se hacen evidentes también al comparar los precios de la carne argentina con los de otros países productores. Brasil, Uruguay, Australia, Europa y Estados Unidos han logrado ajustar sus precios a la baja, mientras que Argentina ha visto un alza en sus precios en dólares en medio de la devaluación.

La oferta de ganado, tanto en categorías de vacas como de novillos, también ha desempeñado un papel crucial en esta ecuación. La faena de novillos ha sido particularmente afectada este año, con una escasez marcada y una faena adelantada de animales jóvenes. La oferta de vacas, por otro lado, ha sufrido debido a factores estacionales y a la liquidación anticipada causada por la sequía.

Estos factores han generado un escenario en el que el sector enfrenta meses difíciles y la posibilidad de reducir sus operaciones como medida defensiva. Los expertos sugieren que la incertidumbre política también está influyendo en la retención de ganado como una estrategia de productores para lidiar con la volatilidad del mercado.



RADIOGRAFÍA EXPORTADORA

En julio 2023, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos se ubicaron en niveles significativamente superiores, (+31,6%), a los de junio último; y también resultaron superiores, (+10,1%), a las de julio del año 2022, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, de agosto de 2022 a julio de 2023, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 924 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina y 103,7 mil toneladas de huesos bovinos; por un valor superior a 2.947 millones de dólares.

Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al mes julio del año 2023 alcanzaron un valor de aproximadamente 272 millones de dólares, resultando un 26,6% superior a las del mes anterior e inferiores (-21,4%) a los 345,8 millones de dólares obtenidos en julio de 2022.

El precio promedio de las exportaciones de carne bovina de julio de 2023 es de u$s 4.132 y resulta 3,8% inferior al registrado en el mes anterior. El precio promedio de exportación correspondiente al mes de julio 2023 es significativamente inferior, (28,6%), al observado a lo largo del séptimo mes del año 2022.

El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u$s 8.290 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s 3.955 para los cortes congelados sin hueso. Con respecto al mes de junio de 2023, los cortes enfriados sin hueso registraron una caída de un 4,7% y los cortes congelados sin hueso mostraron una disminución del 5,4%. Estos precios han sido inferiores, (-14,3%), a los registrados durante el séptimo mes del año 2022 para los cortes enfriados; y resultaron significativamente inferiores (-32,9%) a los de julio de 2022, en el caso de los cortes congelados.

La República Popular China continúa siendo principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el séptimo mes del año 2023 con aproximadamente 49 mil toneladas, seguido por Israel con 5,7 mil toneladas, y luego por Estados Unidos con 3,3 mil toneladas.

En cuanto al valor de las divisas ingresadas el principal mercado durante julio también ha sido China, que representa un (53,8%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (12,9%) y Alemania (8,4%).