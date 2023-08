Dos estupendas propuestas para el fin de semana

En la mañana de ayer, miércoles 30 de agosto, el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" fue el espacio elegido para realizar la reunión informativa en la que se presentaron los 10 años de Plaza Feria y la décimo octava edición de la Fiesta Provincial de La Tamberita.

Estuvieron presentes el intendente, Luis Castellano; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Fabricio Medina; el cantautor Efraín Colombo; la representante de la Delegación de Santa Fe, Alejandra Bustos; representantes de la cultura local y regional.

En sus palabras, el secretario de Cultura expresó: "Este 2 y 3 de septiembre, vamos a tener un evento de mucha jerarquía para toda la familia, que va a consistir en estos dos espectáculos unidos: la celebración de los 10 años de Plaza Feria y la 18° de la Fiesta Provincial de "La Tamberita".

Además, Stepffer contó que "se acercó Efraín con la idea de volver a poner de pie esta fiesta en Rafaela y nos pareció muy interesante sumar esas dos celebraciones para lograr este gran encuentro que tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo".

Respecto a lo que se viene, mencionó: "Estarán los stand de los artesanos y artesanas de Plaza Feria. Además, habrá una carpa con todos estos productos de nuestra tierra, va a haber food trucks y puestos de comida a cargo de algunas de las colectividades de Rafaela y otras entidades. También estarán presentes la Asociación de Bomberos y la Escuela 1003 con dos bares que van a estar para su beneficio".

Seguidamente, Julián Ratti, creador de la Fiesta Provincial de "La Tamberita", regaló incontables anécdotas y su exquisita canción a través de diversas prosas.



Volver a la ciudad

Por su parte, el cantautor Efraín Colombo destacó que "La forma de volver a mi ciudad era esta, retomar la actividad de la Tamberita. Es momento de festejar y abrazarse".

"A partir de aquí, sembramos la semilla para que este festival no se corte, porque no pertenece sólo a la asociación, sino que es de Rafaela y la región. Es importante tener un festival bien santafesino. La cartelera del mismo está construida con artistas de la bota santafesina. El sábado se va a repasar la historia de la tamberita y el domingo va a ser la esencia folclórica santafesina".

"Fue Roberto Mirabella uno de los encargados de llevar a cabo toda esta propuesta. Y agradecer el acompañamiento del Banco Santa Fe, de la marca "Productos de mi tierra", con la producción de "Emboyeré Producciones" y un gran equipo", concluyó.



Una gran propuesta

Al tomar la palabra, Alejandra Bustos, señaló: "Es un placer volver a estar en esta ciudad tan maravillosa. Por gestión de Luis, acá nuevamente, en este lugar que nos gusta tanto visitar. Es la segunda vez que venimos. Anteriormente trajimos la propuesta del Chamamé, que es una propuesta que recorre la identidad santafesina de Norte a Sur, donde se recopilaron varios autores santafesinos para poder llevar al escenario de Cosquín".

"Actualmente pensamos en ir por algo más, ir entre la danza enlazada y esa danza que nos identifica como santafesinos y santafesinas, y apostamos a lo que se baila en Santa Fe desde la década del 60 en adelante, que es la cumbia santafesina".

"Y eso que sucede con el otro y ese movimiento que te invita es nuestro folclore y eso es la cumbia de Santa Fe. Desde Los Palmeras hasta Los Lirios, Los del Bohío, hay un repertorio hermoso que va justamente también haciendo como un poco de historización sobre lo que pasó también con Leo Matioli en el 2000, con Dalila, y vamos haciendo un montón de versiones que son íconos de nuestros folclores santafesinos", detalló.

"De mi parte estoy muy feliz de traer esta delegación conformada por 38 intérpretes de la provincia de Santa Fe, donde se representan en total entre músicos y bailarines 45 localidades y 16 departamentos. Así que una propuesta del gobernador Omar Perotti, súper federal, súper territorial, con una integración de artistas impresionante".

"Este año tenemos una nueva propuesta que les va a gustar mucho, a la cual se suma el grupo Palmae, que tienen el ADN de Los Palmeras, con los 50 años de éxitos que van también a proyectar y a, digamos, hacerlos bailar", adelantó.



Una semilla para el futuro

Para finalizar, Castellano, dijo: "Lo que se va a producir este fin de semana es una semilla que plantamos para el futuro y para poder tener a "La Tamberita" por muchos años más".

"Nuestra región es esencialmente láctea, tiene no solamente en esa característica lo económico, sino que también tiene lo cultural. Y lo cultural es parte de este proceso.

"La mirada cultural, específica y concreta que tiene todo este festival es Julián, es "La Tamberita ", es esa historia y es fundamental rescatarla para llevarla hacia el futuro", agregó.

"Es nuestro compromiso, es mucha la organización, es mucha la gente que va a estar trabajando, es un esfuerzo muy grande que está haciendo todo el mundo, porque acá hay una maravillosa mezcla de esfuerzos de todos lados para que esto salga bien y no tengo dudas que la gente va a acompañar", remarcó el Intendente.

"Los invitamos a todos. Vamos a tener dentro de esta idea de Rafaela ciudad de eventos, uno de los eventos más importante que se va a producir a nivel cultural y artístico durante este año en la Plaza 25 de Mayo", cerró.



Sobre Plaza Feria

El tradicional programa cultural cumple su décimo aniversario brindando un espacio de exposición y venta de productos artesanales en la ciudad.

Además, busca mejorar las posibilidades laborales y artísticas de realizadores locales, y enriquecer la oferta cultural y de esparcimiento de la ciudad.

Así, mes a mes, entre cincuenta y cinco y sesenta propuestas se dan cita en la Plaza 25 de Mayo ofreciendo un paseo de compras y recreación para toda la familia.



Sobre la Fiesta Provincial de "La Tamberita"

El regreso de la Fiesta Provincial de la Tamberita se da tras 11 años de espera luego de la décimo séptima edición, y contará con variadas propuestas desde el corazón de la cuenca lechera. Se realizará con entrada libre y gratuita en la Plaza 25 de Mayo (y en caso de mal clima en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano").

Cabe resaltar que el día sábado 2, el canal de Santa Fe estará transmitiendo en vivo.

La grilla de espectáculos está conformada del siguiente modo:

Sábado 2: Topa, Leandro "Lele" Lovato, Julián Ratti, Miguel Figueroa y Amanecer Campero, Efraín Colombo, Rodrigo González, Los Ranser (Tributo al Rock 60-70), Las Dos María, Patricia Ratti, DJ Mati Fábrica, Ballet "El Embrujo Danza Monte" y Grupo de baile "Amuyen".

Domingo 3: Delegación Oficial de Santa Fe + Palmae, Orlando Vera Cruz, Monchito Merlo, Parejenses, Patricia Gómez, Sentimiento Campero, Celina Astudillo, DJ Mati Fábrica, Cuerpo de Baile "La Salamanca" y Ballet Arte Nativo.