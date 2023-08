"No me despiertes nunca", homenaje a Agustín Magaldi y Daniel Centeno

El popular cantante argentino Agustín Magaldi vuelve a escena en su octogésimo quinto aniversario.

Con la participación especial de la “Orquesta de tango del conservatorio Manuel de Falla” bajo la dirección de Adrián Enríquez, quienes tendrán a cargo ese magnífico repertorio que representa el acervo cultural del tango, junto al elenco y los bailarines de la obra “No me despiertes nunca” bajo la dirección de Gastón Zambón Centeno, con motivo de la presentación de esta obra recientemente editada por Ediciones Corregidor y prólogo de Alejandro Casavalle, nos permitirá ser partícipes de este homenaje que reúne a 30 músicos, 7 cantantes, 10 actores y bailarines en escena, informó el Centro Cultural 25 de Mayo.

No me despiertes nunca recrea la vida del santafesino Agustín Magaldi, quien obtuviera su mayor popularidad en la década del treinta, convirtiéndose junto a Carlos Gardel e Ignacio Corsini, en uno de los máximos referentes del Tango Argentino.

Agustín Magaldi mantuvo una estrecha relación con personajes de renombrado valor histórico como Eva y Juan Duarte, Pedro Noda, Diego Centeno y Rosita Quiroga.

Tomando a dichas personalidades, más la añadidura de otras que marcan correspondencia con momentos relevantes en su vida, No me despiertes nunca busca reproducir la época en todos sus aspectos y contenidos logrando de esta manera un espectáculo de singular interés y particular atractivo.

No me despiertes nunca es una pieza teatral escrita y dirigida por Gastón Zambón Centeno, nieto de Diego Centeno, fiel guitarrista y amigo de Agustín Magaldi.