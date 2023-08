Hallaron a una madre y a su hijo, en interior de un freezer

Una mujer y su hijo fueron encontrados asesinados dentro de un freezer, y la pareja de la primera de las víctimas, ahorcada en un pasillo de la misma vivienda, en la bonaerense ciudad de Olavarría. Los investigadores creen que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.

El hallazgo de los tres cadáveres pertenecientes a María Sandra Aguer (53), Thiago Contreras (13) y Marcelo Fabián Ene (40), se contabilizó en un domicilio de la calle Lisandro de la Torre al 5000, en el barrio Pellegrini de dicha distrito, ubicado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires.



EN FREEZER

Voceros judiciales y policiales informaron a la Agencia Télam, que efectivos de la Comisaría 2ª, del Comando de Patrullas y la Delegación Departamental de Investigaciones de Olavarría, acudieron al lugar tras un llamado al 911, y al ingresar a la propiedad encontraron en el interior de un freezer los cuerpos de Aguer y de su hijo Thiago.



AHORCADO

Mientras que en un pasillo, tal lo replicado por Diario Popular, los agentes encontraron ahorcado al hombre, quien era la actual pareja de la mujer, pero no el padre del adolescente. Como consecuencia del macabro hallazgo, se hizo presente en la escena del crimen la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 4 descentralizada de Olavarría, quien se dispuso a supervisar la tarea de los peritos de la Policía Científica.



RELEVAMIENTO

Del primer relevamiento en la vivienda, los investigadores determinaron que no estaban violentados los accesos, por lo que presumen que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio. Por otro lado, constataron que no había denuncias previas por episodios de violencia de género, por parte de Aguer hacia su pareja.

Fuentes judiciales informaron que tanto el padre del adolescente asesinado, como los familiares de la mujer habían sido informados de lo ocurrido, y eran asistidos por el servicio de salud mental del municipio de Olavarría. Los peritos de la Policía Científica realizaban el levantamiento de rastros en el lugar, mientras se aguardaba el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes y determinar las datas de muerte.



SECUESTROS

Mientras que la fiscal y los instructores de la UFI 4, se encontraban abocados a recoger declaraciones testimoniales a familiares, allegados y vecinos de las víctimas, dispusieron el secuestro de dispositivos electrónicos.



INSTAGRAM

"Siempre vas a estar en mi alma wachin, todavía no caigo. Pensar que hace dos semanas estábamos bardeando en bici, rompiendo espejitos, en tan poco tiempo te volviste re importante para mí", expresó en una historia de Instagram un amigo del adolescente.



DOS NOTAS

Por otra parte, trascendió que el asesino y suicido, había dejado dos notas en la cuales brindó detalles sobre qué fue lo que lo motivó a realizar dichas acciones, y en una de ellas habría escrito que colocó los cuerpos en un freezer para que se mantuvieran sin alteraciones, con mira a que finalmente fueron velados por los familiares.