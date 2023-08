Abogado quiso coimear a policías

Un abogado de 30 años fue detenido en los primeros minutos de hoy, por resistencia a la autoridad, cohecho y amenazas.

El profesional del derecho manejaba una camioneta cuando intentó evadir a la Policía, tras lo cual, hubo una persecución que se desarrolló por varias calles de la zona Oeste y terminó frente a un barrio cerrado de Funes, donde, según fuentes oficiales, el hombre intentó sobornar a los policías, y al no tener éxito los amenazó.

POSITIVO TEST DE ALCOHOLEMIA

Una vez que fue detenido, fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado positivo.

Todo sucedió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona de Provincias Unidas y Mendoza, en barrio Belgrano. En ese lugar, los uniformados detectaron una camioneta Volkswagen Amarok, que se desplazaba a excesiva velocidad por la segunda calle, en dirección al Oeste de la ciudad.

Consecuentemente, se dio inicio a un seguimiento controlado.

Según voceros oficiales, los policías alcanzaron la camioneta en Mendoza y Nicaragüa, donde dieron la voz de alto con balizas y sirena encendidas, pero el conductor no acató la orden y dobló por Juan Pablo II para salir después a avenida Circunvalación hacia el sur. Así las cosas, se inició una persecución.

De acuerdo al relato policial, la Volkswagen Amarok ingresó a la autopista a Córdoba y encaró hacia Funes. Y de acuerdo a esa versión, la pickup avanzó hasta la calle Miguel Galindo para desembocar, finalmente, en el ingreso al barrio privado Haras de Funes, donde detuvo la marcha, de acuerdo a lo informados por La Capital.

Allí, y cuando los policías procedían a colocarle las esposas, el conductor de la camioneta intentó sobornar a los agentes del Comando Radioeléctrico.

"LOS VOY A DEJAR SIN TRABAJO..."

Las fuentes indicaron que la coima fue ofrecida en forma “insistente”, pero como los policías no aceptaron el abogado habría comenzado a gritar “los voy a dejar a todos sin trabajo, yo soy abogado y ustedes no me conocen, manga de pelotudos”.

Acto seguido, los policías solicitaron la presencia de una unidad de Tránsito para realizar test de alcoholemia, examen que dio positivo.

Finalmente, el procedimiento fue notificado a la Subcomisaría 22ª.