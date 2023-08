La Crema le apunta al juego del domingo

El plantel profesional de Atlético de Rafaela continúa con la mira puesta en su próximo objetivo: Deportivo Madryn. Rival al cual estará recibiendo el próximo domingo a las 18.30hs, encuentro válido a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.



En la jornada de ayer trabajó, en primer lugar, en el gimnasio del predio Tito Bartomioli, y luego desarrolló trabajos de campo.



Este miércoles los dirigidos por Ezequiel Medrán volverán a repetir la rutina.



Con respecto al equipo que tiene en mente el DT para el encuentro del domingo, en principios, no tendría modificaciones en relación al once inicial que viene de jugar en Mar del Plata ante Aldosivi, donde se impuso por 1 a 0.



En el cronograma de trabajos, los albicelestes volverán a trabajar en el Autódromo mañana por la mañana y el viernes llegará el fútbol formal en el estadio Monumental, el sábado también trabajará en Alberdi.



LUCAS NOVELLI, EL ÁRBITRO



En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para el fin de semana y el juego que mantendrán Atlético de Rafaela y el Deportivo Madryn será arbitrado por Lucas Novelli. Los asistentes del tandilense serán Matías Coria y Joaquín Badano. Como cuarto árbitro vendrá Cristian Rubiano.

Con respecto a las designaciones, el rafaelino Silvio Trucco, protagonista en la polémica en el juego entre Sarmiento de Junín y Boca, en la fecha pasada de la Copa de la Liga, fue 'bajado' y estará en Quilmes vs Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los siguientes son los árbitros designados para los encuentros de la 32da. fecha de la zona A y la 28va. de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, a jugarse entre el sábado 2 y martes 5 de septiembre.



Zona A



Sábado 2/9: 15.00: Defensores Unidos de Zárate-Almagro (Adrián Franklin), 15.30: Flandria-Temperley (Daniel Zamora), 15.30: Güemes de Santiago del Estero-Estudiantes de Río Cuarto (Nahuel Viñas), 17.10 (por TV): Patronato de Paraná-All Boys (Nelson Sosa).



Domingo 3/9: 15.10 (por TV): Alvarado de Mar del Plata-San Martín de Tucumán (en el estadio José M. Minella) (Gastón Monsón Brizuela), 15.30: Brown de Puerto Madryn-Agropecuario de Carlos Casares (Jorge Broggi), 15.40 (por TV): Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (Ariel Penel), 19.00: San Martín de San Juan-San Telmo (Rodrigo Rivero).



Lunes 4/9: 21.10 (por TV): Gimnasia de Mendoza-Nueva Chicago (Brian Ferreyra). Libre: Almirante Brown



Zona B:



Sábado 2/9: 13.10 (por TV): Brown de Adrogué-Deportivo Maipú de Mendoza (Sebastián Zunino), 15.00: Estudiantes -Villa Dálmine (Julio Barraza), 19.10 (por TV): Quilmes-Independiente Rivadavia Mendoza (Silvio Trucco),



Domingo 3/9: 16.00: Gimnasia de Jujuy-Chaco For Ever (Emanuel Ejarque), 18.00: Racing de Córdoba-Tristán Suárez (Juan Pafundi), 18.00: Atlético de Rafaela-Deportivo Madryn (Lucas Novelli).



Lunes 4/9: 20.00: Ferro Carril Oeste-Mitre de Santiago del Estero (Diego Ceballos).



Martes 5/9: 15.30 (por TV): Deportivo Riestra-Chacarita Juniors (Franco Acita), 21.10 (por TV): Atlanta-Aldosivi de Mar del Plata (Juan Pablo Loustau).