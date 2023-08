El Gobierno aplicará multas a las empresas, que no paguen el bono anunciado por Massa

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel 'Kelly' Olmos, convocó este martes a los gremios a "acompañar" las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y además les pidió su participación para "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que adelantó que "se aplicarán multas" para las empresas que no efectivicen estas asignaciones.

Olmos también señaló que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares, al ampliar detalles en declaraciones a diferentes radios sobre la medida que fue apoyada por funcionarios e intendentes y cuestionada desde la oposición.

"Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa", dijo a la radio online Futurock y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.

Olmos sostuvo que "es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas" que incumplen con las medidas anunciadas.

"Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio", sostuvo la titular de la cartera laboral en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia y a la radio online FutuRöck.

Al ser consultada sobre si los trabajadores del sector privado o público que perciban el bono quedarán imposibilitados de comprar dólares, Olmos respondió: "No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha -cambiaria en el mercado de divisas-, queremos que vaya al consumo", remarcó en declaraciones con la radio on line Urbana Play.

Con respecto a los planteos realizados por intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC), la ministra de Trabajo insistió con que, desde el Gobierno nacional, invitan a los intendentes a "acompañar la medida".

En el paquete de anuncios realizados por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) el domingo último se incluye el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado con ingresos netos menores a los 400.000 pesos.



NUEVAS CRÍTICAS DE LA UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó ayer a las centrales empresariales que rechazaron el aumento de suma fija decidido por decreto por el gobierno, aunque aclaró que sus entidades asociadas respetarán la normativa vigente y pagarán la mejora.

La entidad que lidera Daniel Funes de Rioja reiteró que "el camino para las discusiones salariales" son las paritarias.

La central fabril calificó de "medida unilateral" la decisión oficial y sostuvo que para reducir el impacto de de la devaluación se necesita "ordenar la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales".

"Los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral", agregó la UIA en un comunicado. "No obstante, las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente", señaló la central fabril.

En un comunicado, agregó que la industria "cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios". Al criticar las medidas, sostuvo que "la decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto genera superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación".

La UIA añadió que las sumas fijas "distorsionan los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas y económicas diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama". (Télam/NA)