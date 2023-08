Atlético de Rafaela avanzó a octavos y ahora se medirá con Colón de Santa Fe

Atlético de Rafaela, con muchos juveniles pero con un par de refuerzos del plantel profesional, hizo los deberes y se metió en los octavos de final de la Copa Santa Fe ‘Provincia Deportiva’, instancia en la cual se medirá con Colón de Santa Fe.

Anoche, en un Monumental que tuvo un buen marco de público, la ‘Crema’ derrotó 2-0 a Colón de San Justo y con un global de 2-1 a su favor se quedó con los $450.000 pesos en premio y el pasaje a la próxima instancia del certamen provincial.



Los goles para la victoria del conjunto dirigido por Juan Sabia fueron anotados por Gino Albertengo, a los 46 minutos de la primera parte, y Tomás Androetto, al minuto del complemento.



El primer tiempo lo tuvo como dominador de las acciones al conjunto albiceleste pero sin demasiada profundidad, ni claridad en los últimos metros. Mucha intensidad y presión, sin precisión en la última jugada. Apenas un remate al arco de Valentín Luciani, que contuvo sin inconvenientes el arquero.

En la última pelota del primer tiempo, el capitán Albertengo, que no da por perdida ninguna, aprovechó el error del portero Ilchischer para abrir el marcador.



En el amanecer del complemento, de pelota parada, Tomás Androetto ganó en las alturas y la Crema se puso 2-0 arriba en el marcador, con un gran cabezazo del central, que la metió junto al palo más lejano del 1.



En octavos de final Atlético de Rafaela se medirá con Colón de Santa Fe, que espera para debutar en esta nueva edición del certamen provincial. Será a partido único y en el estadio Monumental de barrio Alberdi.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Julián Fuyana, 2-Tomás Androetto, 6-Gastón Tellechea y 3-Iván Bravo; 8-Ian Ostertag, 5-Lisandro Merlino, 7-Thobías Arévalo; 10-Gino Albertengo (c), 9-Valentín Luciani y 11-Francesco Toldo. Suplentes: 12-Gastón Unrein, 17-Agustín Bianciotti. DT: Juan Sabia.



COLÓN DE SAN JUSTO: 1-Nicolás Ilchischen; 4-Genaro Peresutti, 6-Agustín Albano, 2-Tomás Baroni y 3-Osvaldo Arroyo; 7-Agustín Farías, 8-Brian Minotti, 5-Matías Fantín y 10-Leandro Bertola; 11-Ezequiel Gómez y 9-Franco Jominy. Suplentes: 12-Federico Bortoli, 13-Tomás Facioli, 14-Alejandro Ojeda, 15-Maximiliano Melgratti, 18-Mateo Peresutti. DT. Hernán Cardozo – Jorge Habychain.



Gol en el primer tiempo: 46m Gino Albertengo (AR).

Goles en el segundo tiempo: 1m Tomás Androetto (AR)



Cambios ST: 5m 14-Bruno Riberi x Ostertag (AR), 18m 13-Kevin Jappert x Androetto, 15-Santiago Varela x Merlino y 16-Brian Goro x Toldo (AR), 25m 18-Agustín Alfano x Fuyana (AR), 33m 17-Sebastián Kajganich x Gómez (C), 37m 16-Alexis Palacios x Peresutti (C).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Gustavo Zamora.

Asistentes: Juan Fernández y Tomás Ereñú.

Cuarto árbitro: Juan Manuel Canalis.