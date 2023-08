Santa Fe y otras provincias rechazaron pagar la suma fija a sus trabajadores

La provincia de Santa Fe avisó ayer que no pagará a sus empleados el bono de $60.000 anunciado por el ministro Sergio Massa, porque ya se había acordado con los gremios la aplicación de una cláusula gatillo frente a la inflación. El gobernador provincial Omar Perotti consideró que el bono establecido por el Gobierno nacional "tiene mucho que ver con lo que cada uno negoció y generó en sus jurisdicciones".

Luego del anuncio del refuerzo de 60 mil pesos para empleados privados y públicos que Massa anunció el domingo, en el marco de su paquete de medidas post devaluación, 12 distritos del país ya avisaron que no aplicarán ese pago debido a están desarrollando sus propias negociaciones. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Misiones, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Salta y Santa Cruz.

Hasta ahora solo confirmaron este pago Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. En tanto, el resto de las provincias por estas horas estaba definiendo qué hacer, es decir si se plegaban al bono o privilegiaban sus negociaciones locales.

Perotti recordó que Santa Fe ya tenía acordado "un mecanismo frente a cualquier instancia de desfasaje de inflación como las cláusulas automáticas o gatillo para preservar el poder adquisitivo". "Lo que se está recurriendo en algunos lugares es porque hubo discusiones salariales que no contemplaron de ninguna manera el desfasaje que se generó con la inflación y la devaluación. Acá la provincia tiene resguardadas estas instancias", aseguró el mandatario.

Sobre ese mecanismo, explicó que "se tratan de establecer porcentajes mensuales que si no se alcanzan porque el índice de precios lo superó, automáticamente se liquida ese desfasaje, sean dos o tres puntos, para que se mantenga el poder adquisitivo". "Es diferente a lo que se hizo en otras jurisdicciones que tienen que analizar una suma fija para acortar esa distancia o para buscar una actualización", agregó.

En tanto, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, destacó que la última paritaria "contempló un aumento superior" a la suma fija que anunció Massa. "En Santa Fe vamos a cumplir con el acuerdo paritario que firmamos hace diez días y que se empieza a aplicar ahora", manifestó. El titular de la cartera laboral dijo que "en las categorías más bajas los sueldos tendrán un incremento cercano a los 40 mil pesos".

Massa anunció el domingo por la noche una suma fija por única vez de $ 30.000 en septiembre y octubre para los trabajadores del sector privado y público con sueldos netos de hasta $ 400.000. El monto no remunerativo será a cuenta de las paritarias y alcanzará a 5,5 millones de empleados, mientras las empresas podrán descontarlo del pago a cuenta de contribuciones (microempresas 100% y pymes 50%).

CAME, UIA y la CAC ya manifestaron su rechazo a la medida pero ante la rebeldía de empresas de no pagar el bono, el Gobierno sugirió que aplicará sanciones. ¿Massa avanzará con sanciones a las provincias que no se sumen a su iniciativa?

El bono a cuenta de paritarias forma parte de las medidas que el ministro y candidato anunció el domingo pasado, y que incluye créditos y aumentos en los planes sociales, a fin de contener los efectos inflacionarios que trajo aparejada la devaluación del día siguiente de las PASO del 13 de este mes.

En tanto, Misiones, conducida por un gobernador Oscar Herrera Aguad que apoya la candidatura presidencial de Massa, también se distanció del bono a empleados públicos, con argumentos similares a Santa Fe, ya que también están en medio de su propia paritaria. El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, justificó la decisión de no pagar el bono al explicar que dieron "aumentos en julio y agosto y hay otros sectores como la docencia y las fuerzas de seguridad que recibirán incrementos en septiembre".

El funcionario interpretó que Massa "se aplica al ámbito privado porque en muchos sectores no estaban previstos aumentos salariales para estos meses y ese bono es a cuenta de las paritarias". En ese marco, lo que se debe hacer es "revisar para ver si el aumento pactado está en línea con la realidad económica que se vive a partir de lo que pasó después del 14 de agosto", agregó Safrán.

La Ciudad de Buenos Aires, en la misma línea, también deslizó que ya dio aumentos a los empelados municipales que siguen de cerca la inflación de este año, "con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales".

Por su parte, el gobierno Córdoba hizo trascender este martes en medios locales que considera que el bono a los empleados públicos ya está dado en su propia paritaria y se aclaró que, en agosto, el que menos cobró de aumento fue de $33 mil y remunerativo, conforme al escalafón. Es decir, que lo que anunció el Massa ya se liquidó en Córdoba para todos los empleados públicos, excepto para los docentes.

En Jujuy, el ministro de Hacienda provincial, Carlos Sadir, fue más duro ya que también adujo que la administración local está en línea con la inflación en el marco de su propia paritaria, pero también utilizó otro argumento más para no sumarse a la medida. Al respecto, aseguró que además Jujuy no tiene los recursos para pagar la suma fija de 60 mil pesos que el Gobierno nacional anunció para los trabajadores y consideró que el bono “es una medida electoralista sin conocer como es la situación financiera de cada provincia.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo que la provincia no adherirá al pago la suma fija porque el Gobierno nacional "sacó esa medida para los empleados nacionales". "Nosotros en La Pampa hace cuatro años que garantizamos cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación y hoy por hoy hay un esfuerzo mayor para los trabajadores que tienen cargas familiares", sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aclaró que los empleados públicos provinciales no recibirán la suma fija sugerida porque tiene sus propias negociaciones. "Hoy estamos con un 76% de aumento acumulado, con el 5% que acordamos este mes, y estamos un 15 o 16 puntos arriba de la inflación. Igualmente, seguimos con paritarias abiertas y trabajando", señaló.

"La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios. Existe un acuerdo vigente con ajuste por el IPC, único en el país, que contempla justamente estos saltos en las variables económicas", sostuvo, por su parte, el gobierno de Neuquén, con la misma lógica de las demás provincias mencionadas par ano dar la suma fija.

Catamarca mantuvo el mismo posicionamiento debido a que el gobierno provincial todavía tiene activo un bono de $120.000 a pagar en 6 cuotas que fue anunciado en mayo, al que además se le añadieron otras dos cuotas extra de $20.000 cada una antes de fin de año.

Tucumán hizo saber, por su parte, que no lo pagará porque está en plena negociación paritaria y además no tienen previstos "los recursos" para otorgar los $60 mil del bono. Tampoco lo hará Santa Cruz, ya que el mes pasado había dispuesto para el personal activo y pasivo de la provincia el pago de un bono por única vez de $100.000 para quienes ganan un salario bruto inferior a 300 mil pesos, y de $60.000, para quienes superan ese ingreso.

También se desmarcó Salta, ya que el ministro de Gobierno provincial, Ricardo Villada, dijo que el distrito "no tiene" los recursos para esa ayuda extraordinaria "sin ayuda de Nación". Y agregó: "Imagínese los municipios”.