Se realizó una jornada voluntaria de donación de sangre en el hospital

Ayer por la mañana, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela y la Asociación Civil Honrar la Vida realizaron una jornada voluntaria de donación de sangre en la sede de la organización gremial ubicada en calle Necochea 1065. Bajo el lema "Donar sangre salva vidas", la jornada buscaba generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario de salud. Los principales requisitos fueron que, los interesados en participar, debían tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud y llevar DNI.

El primero en dar su palabra fue el director del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, Emilio Scarinci: "En la jornada de hoy nuevamente recibimos la visita de CUDAIO (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos) que junto con Nombrar la vida llevan a cabo esta jornada de donación de sangre. Así, Rafaela se consolida como una ciudad donante que ha sido reconocida por el propio CUDAIO. Vemos la cantidad de gente que ha concurrido, estamos muy satisfechos. El hospital también como hospital donante por las actividades de procuración de órganos que se vienen potenciando. Todo esto hace al gesto solidario de la comunidad rafaelina".

Además, destacó algo fundamental: "La donación es un acto solidario, voluntario y altruista. Esas son las tres características. Es un acto desinteresado. Es aportar sangre que va a beneficiar a alguien que la necesita. Hay que donar, hay que ayudar".

Por su parte, Andrea Kunichek, encargada de la gestión de donantes del CUDAIO, agregó: "La verdad que nosotros nos repartimos todo en el centro norte de la provincia y cada vez tenemos mayores lugares en donde vamos a hacer colectas externas y donde para nosotros lo más importante es fidelizar al donante, es decir, vamos a determinados lugares y siempre nos encontramos con las mismos personas y también con nuevas".

Con respecto al proceso que conlleva la donación de sangre, el sub director del CUDAIO, Martín Morejón, detalló: "Primero se recibe el donante en la colecta. Es recepcionado por un equipo técnico donde se le hacen controles de peso, porque se recomienda que no donen sangre personas con un peso menor a 50 kilos. Se le controla la presión arterial y la hemoglobina. Si esos controles están acorde a lo requerido, pasan a hacer una entrevista privada con la doctora, en donde se evalúan antecedentes del donante y si está en condiciones de donar. La donación es de 10 o 15 minutos. Luego se les brinda un refrigerio y quedan en observación para ver que hayan tolerado el proceso. Después de eso, la persona puede continuar con sus actividades normales".

A su vez, Morejón sumó un dato muy importante: "Con la donación de una unidad de sangre estamos ayudando a tres personas. Lo importante es tener en cuenta que la sangre no puede fabricarse, no hay sustituto artificial entonces la única forma que tenemos de poder ofrecerla es a través de la donación. Un simple gesto que nos puede llevar una hora, tres veces por año, puede ayudar a tres personas que están en situaciones de salud críticas y que requieren aporte de componentes de sangre".

La realidad es que nueve de cada diez personas necesitarán sangre para ellos mismos o para algún amigo pariente en algún momento de su vida. Esto muestra que todos pueden estar de ese lado: del que necesita, con urgencia, juntar dadores de sangre. Las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. El objetivo es que la sangre espere al paciente, y no el paciente a la sangre.

Este es el regalo más valioso que se le puede hacer a alguien. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias.