La Provincia aumentó a 8 mil pesos el reintegro de Billetera Santa Fe

Y lo que tanto estaban esperando los santafesinos por casi dos años, se cumplió. Finalmente, el gobierno provincial dispuso este martes un incremento en el límite de reintegro del Programa Billetera Santa Fe. Dicho monto pasará de los $ 5.000 actuales a $ 8.000, lo que significa un salto del 60%. El aumento dispuesto tendrá vigencia desde el 2 de septiembre hasta el 30 de noviembre del corriente año.

Billetera Santa Fe es un programa de beneficios dispuesto por la Provincia de Santa Fe, para incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la Provincia de Santa Fe que se hayan adherido al Programa. Teniendo en cuenta la situación derivada de la reciente devaluación y su impacto en el nivel general de precios, se entendió conveniente realizar esta adecuación por el período señalado, destacaron fuentes del Gobierno Provincial.

El Programa fue creado por Decreto N° 2359/20 con el objetivo de mejorar los ingresos de la población, incentivar el consumo de bienes y servicios en la Provincia, atenuando los efectos económicos adversos producidos por la pandemia del Covid-19, fomentando la inclusión de sectores de la población habitualmente excluidos del circuito financiero, acercándolos a nuevas herramientas de pago más seguras.

Actualmente, Billetera Santa Fe cuenta con 1.756.899 beneficiarios que representan el 66% de la población mayor de 18 años. Asimismo, los comercios adheridos ascienden a 37.517. A lo largo de estos años el Programa se ha consolidado, no sólo alcanzando sus objetivos, sino convirtiéndose en un factor de gran impacto en la situación económica y social de muchos santafesinos.

QUE SE CONVIERTA EN LEY

Por otro lado, esta variación en el programa también se da en el marco de la campaña electoral, donde el gobernador Omar Perotti es uno de los candidatos a diputado provincial en las elecciones generales santafesinas del próximo 10 de septiembre, ya que en diciembre finaliza su período al frente del gobierno de Santa Fe.

Precisamente, en el marco de una recorrida en el hospital de niños Dr. Orlando Alassia, Perotti fue consultado ayer sobre por qué el nuevo monto de reintegro de Billetera Santa Fe, y aseguró que se debe a que “incorporar diciembre sería involucrar un mes entero en el que no vamos a estar gobernando. No queremos invadir gran parte del mes (…) después no estamos gobernando nosotros”. Sin embargo, el rafaelino afirmó que es importante que se convierta en ley y que ya hay varios proyectos preparados en la Legislatura.



CELEBRAN LOS COMERCIOS

Sin dudas, se trata de una muy buena noticia para los usuarios santafesinos y también para el sector comercial, ya que en reiteradas oportunidades, durante los últimos dos años, han pedido un aumento en el reintegro de Billetera Santa Fe. El alza de los precios no da tregua y desde que se presentó el programa, a comienzos del 2021, la inflación provocó una pérdida en la capacidad de compra a través de este sistema, ya que con los 15.000 pesos por mes era muy poco lo que se podía comprar ante los aumentos diarios de los distintos productos.

De hecho, en nuestra ciudad, en mayo, y frente a la inflación, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, al igual que las distintas cámaras empresariales, pedían a gritos y manifestaban que era clave que se actualicen los reintegros de Billetera Santa Fe. En un escenario de constantes aumentos de precios, la herramienta -que supo ocupar un espacio importante dentro de los medios de pago elegidos por el consumidor- necesitaba ser potenciada para que su impacto no pierda vigencia. En este sentido, cuando se inició el programa, "el reintegro representaba un 27,36% de la Canasta Básica Total (CBT) para una persona. Hoy, dos años después, sólo representa un 9,45%. A nivel local, y según lo relevado por el Observatorio Comercial y de Servicios que llevan a cabo en forma conjunta el CCIRR y el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR), Billetera Santa Fe inició su performance con un 5% de participación; para alcanzar su punto máximo en julio de 2022, con un 14%. En la última medición, sin embargo, su uso ya había disminuido en un 50%, alcanzando apenas un 7% de participación. Con estos datos, es posible corroborar que lo que fue un diferencial altamente atractivo para el consumidor, hoy ha perdido protagonismo", había expresado el CCIRR a través de un comunicado.

También hubo varios proyectos que se presentaron en la Legislatura en los últimos meses tratando de lograr el aumento en el monto del reintegro y que no prosperaron, como los de la diputada provincial Matilde Bruera y el diputado provincial Oscar “Cachi” Martínez, entre otros.

Billetera Santa Fe fue presentado en enero del 2021 en la Casa de Gobierno en un acto que fue encabezado por el gobernador Perotti, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano; y el gerente del Banco de Santa Fe, Luis Nuñez, entre otros funcionarios y presencias destacadas. Se trata de un instrumento financiero y virtual que permitirá sumar poder de compra en los bolsillos de la gente a través de un tope mensual de 15.000 pesos. El reintegro es solventado por el Gobierno de Santa Fe en un 85%, y el 15% restante está a cargo del comercio. Se trata de un esfuerzo compartido, donde el gobierno hace el mayor aporte posible para ayudar a dinamizar la economía y mejorar el poder de compra de los santafesinos y las santafesinas. El dinero se acredita en un plazo que va entre las 24 y 48 horas hábiles de realizada la compra en el “Saldo Virtual de la Billetera”, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por mes. Las promociones están vigentes todos los días en el caso de los alimentos; en tanto que los lunes, martes y miércoles será para los demás rubros.



¿LOS BENEFICIOS DE BSF?

* 30% de reintegro en alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo.

* 20% de reintegro en electro, informática y artículos del hogar.

* Promoción todos los días en alimentos, farmacias, bares/restaurantes y turismo.

* Los días lunes, martes y miércoles en los demás rubros.

* En los rubros cuyo reintegro es del 30% el Gobierno de la Provincia de Santa Fe soportará 25,5% y el comercio se hace cargo del 4,5% restante. En los casos de 20%, el reintegró será con el aporte del 17% del Gobierno de la Provincia y el 3% por el comercio.

* El reintegro se acredita a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el “saldo virtual” de cada Billetera Santa Fe.

* Desde septiembre el tope de reintegro será de $ 8.000 por Billetera por mes.

* Promoción válida en los comercios adheridos al programa Billetera Santa Fe.