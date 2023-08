Se realizarán en Rafaela varias finales de Juegos Santafesinos

Este miércoles y jueves se desarrollarán en nuestra ciudad finales de varios deportes de los Juegos Santafesinos, para determinar los últimos clasificados de la provincia a los Juegos Evita de Mar del Plata. Llegan a esta instancia los mejores de las cinco regiones en que se estructuran estos Juegos.

Las actividades se desarrollarán en el velódromo del Club Ciclista de Rafaela, predio del autódromo de Atlético, los gimnasios de Independiente, Atlético, Peñarol, Almagro y también en el espacio del CEF 53.

En el desglose de actividades, el Mountain Bike competirá en el Club Ciclista el miércoles desde las 1:.15. El ciclismo tradicional será el jueves en el autódromo desde las 11:15 también, en estas dos categorías de edades. Las modalidades competitivas: 500 metros, scratch y vueltas puntables, tanto masculino como femenino. En este deporte habrá representantes locales.

El voley se desarrollará en Almagro tanto en femenino como masculino para la categoría Sub 17. En damas la entidad anfitriona tiene presencia en esta instancia decisiva, junto a Bomberos Voley de la Región Reconquista, Gimnasia de Santa Fe, El Tala de Rosario e Italo de Venado Tuerto.

El fútbol en el predio del autódromo se jugará en Mixto Sub 14 y Femenino Sub 16. El básquet será en Sub 15 y Sub 17 de 5×5, tanto femenino como masculino.Las categorías de deportes adaptados son Sub 14, 16 y 18 en el CEF 53.

El programa deportivo y educativo, que superó las 100.000 inscripciones en 57 disciplinas deportivas, inició su instancia local el 8 de mayo con más de 1.000 eventos por semana, y continuó con las etapas departamental y regional, las cuales dieron paso a esta última fase de competencias, realizadas a comienzos de agosto en distintas disciplinas en Rosario y Santa Fe.

Entre el 25 y 30 de septiembre, los Juegos Juveniles reunirán en Mar del Plata a 20.000 jóvenes de toda Argentina que competirán en más de 50 disciplinas deportivas entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad.