El fixture de CRAR en la Reclasificación

Tras las respectivas victorias en las Reválidas del pasado fin de semana de CRAI (vs Los Tordos), y Universitario vs Taraguy, quienes ahora jugarán el Torneo del Interior B, se definieron los equipos para la Reclasificación A y B del TRL que disputa el Círculo Rafaelino de Rugby.

La "Recla A" estará compuesta por siete equipos: Paraná Rowing (último de Primera), Jockey Club de Venado Tuerto (campeón de Segunda), Alma Juniors, CRAR, Los Caranchos, Tilcara y La Salle. A su vez, la Recla B tendrá como protagonistas a ocho escuadras: Logaritmo, Provincial, Universitario de Santa Fe, Los Pampas (campeón de Tercera), Brown de San Vicente, Gimnasia de Pergamino, Charoga RC, y Querandí.

El equipo rafaelino quedará libre el sábado 2 de septiembre en el inicio de la Reclasificación A, mientras que en el primer partido viajará el 16 a Esperanza, ya que el 9 habrá fecha ventana. El Verde, paradójicamente, vuelve a medirse con Alma Juniors a quien enfrentará de tal manera tres veces en poco más de un mes.

En este año al quedar siete equipos en el torneo, se repartirán los encuentros de local y de visitante por igual. Los restantes partidos de CRAR serán: sábado 23 local vs. Jockey; sábado 30 visitante vs. Paraná Rowing; sábado 7de octubre local vs. La Salle; sábado 21 de octubre visitante vs. Tilcara y sábado 28 de octubre local vs. Los Caranchos.