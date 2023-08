"No se metan que es un ladrón", gritó y mató a un delincuente.

Un vecino de la localidad bonaerense de Ituzaingó, mató de un tiro en la cabeza a un delincuente que quiso robarle su auto, y cuando personas del barrio quisieron persuadir el ataque, el hombre les gritó "no se metan que es un ladrón”.

Tras disparar contra el motochorro el hombre se dio a la fuga, y era intensamente buscado por la Policía, que esperaba la orden judicial para allanar su vivienda.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 6 de abril y San Fernando, en Villa Ariza, cuando un vecino fue sorprendido por un delincuente que presuntamente quiso robarle su vehículo, ya que se hablaba de un ajuste de cuentas.

Ante este escenario, el conductor se resistió y sacó su arma por lo que el ladrón escapó corriendo del lugar. Sin embargo, el motociclista decidió perseguirlo y cuando lo alcanzó le disparó en la parte de atrás de la cabeza.

Cuando el sujeto tenía al ladrón retenido, varios vecinos se acercaron para impedir la agresión, pero el agresor manifestó “ustedes no se metan que es un ladrón”.



LO DICHO

POR VECINA

“Lo que pasó fue lamentable. Eran las 17:30, y en frente había un cumpleaños y estaba lleno de niños y vecinos afuera. Si bien esta persona es un delincuente que venía corriendo, otra persona lo persiguió desde la mitad de cuadra y le pegó un tiro en medio de la cabeza. que le ingresó por la nuca y salió por adelante. Después vino la Policía y la ambulancia y se lo llevaron”, contó una vecina.

En tanto, otra mujer expresó que el hombre "mató al ladrón como a un perro". A raíz del ataque, la Policía se acercó al lugar y esperaba la orden para allanar la vivienda del prófugo, que ya fue identificado.

Con respecto a la víctima, se confirmó que tenía entre 30 y 35 años de edad, pero por el momento en que fue elaborado el informe de la agencia NA, no se había podido constatar su nombre y apellido.

El herido de bala, finalmente falleció en el Hospital Posadas.