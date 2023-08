"Estoy feliz de aún tener creatividad"

Por Germán Sánchez



El sábado será tiempo de heavy metal en la ciudad de Rafaela, Estará presentándose en la ciudad el reconocido guitarrista Claudio “Tano” Marciello. El músico de 60 años que formó parte de Almafuerte, se presentará el sábado en la vecinal del Barrio Amancay como parte del Tour Emergencia, que arrancó hace pocos días y terminará en diciembre.

Antes de llegar a la ciudad, Marciello charló en exclusiva con LA OPINIÓN sobre la gira y sobre este nuevo disco que estará presentando ante el público local. “Edité un disco que se llama Emergencia y lo levanté en plataformas en 4 volúmenes. A partir de eso hubo gente que consultaba por el disco físico y bueno, terminamos lanzando el disco físico. Hace poco hicimos una presentación de todo esto donde el público pudo comprar el disco y también otro tipo de souvenir.”, comentó.

Además, reconoce: “No descanso, tengo algunos temas en mi cabeza aunque todavía no empecé a grabar nada, pero bueno todo el tiempo estoy tocando y buscando hacer cosas nuevas. Por lo demás, soy muy activo en las redes sociales y me gusta presentar las fechas donde voy a estar tocando y esas cosas que sirven para interactuar con la gente.”

Afirma que le encontró la vuelta a las redes sociales y convive con ellas. “Lo vivo de una manera muy cultural. Tengo la cuenta de Instagram vinculada con la de Facebook donde subo contenido sobre lo que hago. Es la forma en la que me relaciono con la gente.”

La idea de crear y de seguir componiendo está siempre presente, solo que a veces su hija Melina le pide que disfrute más del momento. “Yo me tuve que calmar un poco. Estaba charlando con mi hija Melina y me pregunta ‘¿qué es eso que estás tocando?’ Entonces yo le explico que estoy armando un tema nuevo y le cuento cómo es la base y otros detalles y ella me dice ‘¿no vas a disfrutar del disco que salió hace menos de un año?’ Ella me pide que me lo tome con más calma que espere un tiempo, que disfrute de este material que hace poco que salió y que más adelante si me ponga a hacer cosas nuevas. Igualmente estoy viendo un par de cosas, tengo unas bases que suenan re potentes esperando para darle forma. La verdad que estoy muy feliz de aún tener creatividad.”

Con respecto al show que tiene preparado para el fin de semana, también contó algunos detalles. “Llevo una grilla de canciones muy amplia. Van a estar las canciones del nuevo disco Emergencia y todo esto estará mechado con canciones de otros discos anteriores y además como tengo una amplia discografía con Almafuerte, seguramente también habrá canciones de Almafuerte. Estará todos combinado, es un show dinámico y totalmente eléctrico.”

CTM Claudio Tano Marciello está formado además del mencionado por su hija Malina Marciello en batería, Giuliano Noé en Guitarra y Leandro Radaelli en bajo. El sábado estarán compartiendo escenario con Daggers y El Marquez. Las entradas están a la venta y se pueden conseguir en el local de Rockangol (San Martín 158, Local 1).