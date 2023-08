Celebración de la Fiesta patronal

RAMONA. - Como cada 31 de agosto esta comunidad recuerda a San Ramón Nonato, patrono de la población.

La actividad programada para honrar al santo patrono es la que detallamos a continuación: a las 10 izamiento del pabellón nacional.

A las 10:10 bendición de equipamientos.

A las 10:30 Misa y procesión

A las 16 Feria patronal.

A las 19 En plaza Sarmiento show musical en Vivo de Amigos x 4, con acceso libre y gratuito.



El santo patrono



Ramón Nonato (Portell, 1204 - Cardona, 31 de agosto de 1240),​ religioso mercedario, fue un santo nacido en un pueblo de la antigua Corona de Aragón en España. Su epíteto nonnatus (en latín: no nacido) se deriva de haber sido extraído del útero de su madre por el vizconde de Cardona, usando el método cesárea después de que ella hubiera fallecido.​ Es el santo patrón de los partos, niños, embarazadas y personas acusadas falsamente.



Biografía



Nació en Portell, comarca de la Segarra, entonces perteneciente a diócesis de Urgel y, desde 1593, a la diócesis de Solsona. Se hizo miembro de la orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco para el rescate de cautivos católicos en manos de musulmanes del Norte de África. Fue ordenado sacerdote en 1222, y luego fue superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. Como redentor de cautivos viajó al norte de África, pagó rescate por varios prisioneros y, siguiendo el cuarto voto de estos religiosos, cuando se agotó el dinero que llevaba, se quedó como rehén a cambio de la liberación de otro cristiano.

Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo martirizaron perforando sus labios con hierro candente para colocarle un cerrojo en su boca e impedir su prédica.​ Fue rescatado por su orden y en 1239 retorna a España.

El papa Gregorio IX lo nombró cardenal​ pero, estando de camino a Roma, fallece en Cardona (Barcelona). Muchos milagros le fueron atribuidos antes y después de su muerte.

Fue canonizado por el papa Alejandro VII en 1657, celebrándose su festividad el 31 de agosto.​ Aunque su fiesta era de ámbito universal desde 1681, con la reforma del calendario fue reducida a culto local a partir de 1969.



Iconografía



El galero o capelo: de color rojo, era propio de los cardenales. Ramón fue nombrado cardenal, aunque no llegó a gozar de los beneficios de su nombramiento. Normalmente lo lleva a los pies, lo cual indica su desprecio por las honras, aunque sean eclesiásticas.

La bolsa de monedas: normalmente también a los pies. Indica que, aunque los mercedarios, Orden religiosa de Ramón, necesitaban dinero para el rescate de los cautivos cristianos, el santo confiaba en la Providencia y se lanzaba a rescatar cautivos sin medios, incluso quedándose preso él mismo, como fue frecuente en otros mercedarios, santos o no.

La palma: indica la victoria o gloria de los santos mártires. En Ramón lleva tres coronas: castidad, elocuente predicación y martirio, (este último incruento pues aunque padeció muchísimo no murió de muerte violenta).

La custodia: por su gran devoción al Santísimo Sacramento. Cuando en agosto de 1240 se dirigía nuestro Santo a Roma, llamado por Gregorio IX, pasó por Cardona, para despedirse del vizconde Ramón VI, de quien era confesor. Aquí le salteó la muerte. Pidió el santo viático y, no habiendo quien se lo administrase, —¡oh dignación de Dios con sus criaturas!— el mismo Jesucristo, con larga corte de ángeles, se le dio en comunión. No fue él quien recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro, sino que Éste se le metió dentro, como señal de santidad y eterna predestinación.

El candado: normalmente sobre los labios o a veces en la palma. Recuerda como le fue puesto un candado, pérforándole los labios con un hierro al rojo vivo, impidiéndole predicar el evangelio. No le hizo falta, en sus manos se grabaron milagrosamente los Nombres de Jesús y María; sólo con levantarlas, ya predicaba.

Las coronas de flores y espinas:en algunas pinturas aparece entre Jesús, que le ofrece una corona de espinas (una vida llena de padecimientos por Él) y la Virgen, que le ofrece una corona de flores (el premio inmediato del paraíso). Sabido es que Ramón eligió una vida dura y sacrificada por la gloria de Dios y los cautivos cristianos. Otra corona de flores alude al premio de la Virgen de la Merced a su virginidad y pureza.

También es frecuente la estampa donde le acompañan unas mujeres suplicantes, indican su protección sobre la maternidad, los partos y demás. En algunos casos va de hábito blanco con escapulario y capa blancos y el escudo mercedario; pero por lo general lleva la muceta roja cardenalicia. También es patrón contra los rumores, los chismes y calumnias, por lo de su boca cerrada.