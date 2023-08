La política del agro es "un mamarracho"

El ruralismo santafesino aún no analizó en conjunto, como Mesa de Enlace Provincial, las medidas para el sector que el pasado domingo anunció Sergio Massa, ministro de Economía, y candidato a presidente por el oficialismo.

Pero sí lo hizo Ignacio Mántaras -secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe-, para quien según Campolitoral los anuncios "no son serios", sobre todo teniendo en cuenta que se superponen con anuncios que todavía están vigentes, como el "dólar agro" que rige hasta fin de mes.

Se recuerda que en una sucesión de publicaciones en redes sociales, Massa anunció una batería de medidas para distintos sectores, entre las cuales mencionó para el agro: 0% de derechos de exportación (DEX) para economías regionales "con valor agregado" (mencionó vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus); 5 toneladas de urea para la siembra de trigo y maíz para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agr; programa "Puente al Empleo", que permite mantener el plan social a un beneficiario que consiga empleo registrado en el agro; y un nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE), mediante el cual los exportadores de granos podrán usar el 25% de las divisas que generen para comprar poroto, con el objeto de mantener los puestos de trabajo de las industrias.

Ante la consulta de Campolitoral, desde Coninagro Santa Fe se indicó que "por el momento sólo son anuncios", y que hasta no conocer "la letra chica" no es posible una evaluación institucional.

Si bien hubo contactos entre consejeros, "falta ver cómo se transfieren a la realidad". Tampoco se manifestaron desde FAA.

"NO SON SERIOS"

En cambio, para Ignacio Mántaras "no son serios" los anuncios, tanto por el contenido como por la forma: "no lo es que un ministro de economía haga anuncios de impacto vía redes, vía twitter, con un jardín de fondo, con poco desarrollo". También criticó el doble rol de funcionario y candidato:, "probablemente termine en un fracaso en ambas gestiones". Y añadió que, una vez más, son "parches" que confirman que la política para el sector "ha sido un mamarracho".

Haciendo foco en cada medida, el ruralista consideró que "tal vez" sean positivos la eliminación de DEX para economías regionales. Aunque consideró que "muchas veces sucede que lo captan algunos eslabones y no llegan al productor; hay que ver si se refleja". Es auspicioso, remarcó, pero debiera producirse "la eliminación de los DEX para todos los productos, es lo que anhelamos".

Sobre los fertilizantes, dijo que "hay muchas dudas". En primer lugar porque YPF Agro "no tiene urea en todo el país". Además, "es simbólico", ya que sólo comprende a productores en emergencia o desastre; y el tonelaje "es irrisorio", puesto que "no alcanzaría más que para 15 o 20 hectáreas", y en un momento en el que el trigo no sólo está sembrado sino que ya inició el macollaje. "Es un anuncio para la gilada en ese sentido"

Por último, sobre la posibilidad de una mejora en el precio de la soja (los exportadores podrían construir el precio al productor con un 25% a dólar CCL en precio), Mántaras consideró que "merece un poco más de espera, hay que ver la letra chica". De todas formas remarcó que "claramente no es una medida para los productores, sino para las plantas industriales que tienen una gran capacidad ociosa". Y, sobre todo, ante la necesidad del gobierno de hacerse de divisas.

Entre todos los aspectos evaluados, "lo más impresentable" -sostuvo- de las medidas es que en agosto aún rige un dólar agro; "desdibujado", primero, por la devaluación post PASO; y ahora, "dentro del mismo mes, nuevamente se modificaría el escenario para la comercialización de soja". Para el dirigente, se trata de "desprolijidades que dejan al desnudo que toda la política para el agro de este gobierno es un mamarracho, llena de incertidumbres, con ausencia de previsibilidad en un escenario de sequía".