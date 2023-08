Se desarrolló la primera etapa del Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 YPF, válido por la cuarta ronda del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), tuvo un día a pura acción con la Etapa 1 La Rioja - La Rioja.

La caravana enfrentó la primera jornada larga de competencia, con una etapa de 696 kilómetros, de los cuales 334 fueron de velocidad plena.

Tosha Schareina (Honda Team) fue el dominador del primer día de competencia en Motos y sorprendió a los más experimentados del Mundial al quedarse con una etapa en la que predominaron los caminos de tipo rally y también algunos kilómetros dentro de ríos secos.

El español se sintió cómodo en los sinuosos tramos riojanos y logró superar por 17 segundos a Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) en la etapa, para quedar como líder de la general, apenas un segundo por delante del argentino.

Tercero aparece el ganador del prólogo Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda Team), en tanto que el líder del campeonato Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing) está cuarto.

En Quads el dominador fue el argentino Manuel Andujar (Yamaha), seguido por su compatriota Facundo Viel (Yamaha) y el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha).

Mientras tanto, en Autos, el más rápido fue Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), pese a que al completar la etapa el qatarí reveló que no se sintió muy cómodo con el comportamiento de su máquina en los ríos.

Detrás de él se ubicó Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) y se ubicó tercero el argentino Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW).

En T3 el triunfo fue para Mitchell Guhtrie (Red Bull Off Road Junior Team USA), mientras que en T4 la victoria quedó en manos de Eduardo Pons Sune (South Racing Can Am).



SEGUNDA ETAPA



Después de los caminos de tipo rally de este lunes, llega el momento de ajustar la navegación, aunque sin soltar el acelerador.

Le Etapa 2, La Rioja - Belén será sensiblemente más corta que la primera, pero con mucha más complejidad tanto para encontrar el rumbo correcto como para cuidar los vehículos de las sorpresas que tiene preparado el camino.

El especial se inicia con un camino que rápidamente se interna en un salar muy veloz pero con muchas huellas que pueden confundir, especialmente a los que abren pista.

Más adelante, llegará el turno de las primeras dunas, de baja altura y con vegetación, para finalmente transitar por una huella muy rota y terminar -ya en la segunda sección- por los famosos ríos secos de Belén.